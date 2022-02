Még most is félelmet keltő ÁVH-s bőrkabáttal, munkásőr egyenruhával és egy sor korabeli plakáttal bővült a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal pártállami idők közigazgatásának működését bemutató kiállítása, a Pártkontroll-szoba. Az új darabokat csütörtökön mutatták be, a kommunizmus áldozataira emlékezve.