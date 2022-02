A szegedi kiserdők, mint a ró­kusi is, időről időre bekerülnek lapunk témái közé. Leggyakrabban akkor, amikor környékbeli lakosok, civilek összefognak, és kitakarítják azokat, vagy amikor a környezetgazdálkodás kénytelen elszállítani mások zöldterületen lerakott hulladékát. Szegeden, mint megírtuk a közelmúltban, több civil szerveződés is szervez szemétszedéseket, mint például a Mondolo Egyesület, vagy a fiatalokból álló Teentrashers. Legutóbb arról adtunk hírt, hogy a Nem Adom Fel Alapítvány fogyatékkal élő önkéntesei szedték a szemetet a Gera Sándor utcai kiserdőben, tavaly a béketelepit takarították ki környékbeli lakosok, sportolók, környezettudatos fiatalok – még az erdőben lakó hajléktalanok is segítettek, akik egyébként rendet tartottak ma­­guk körül.

Kivágták a fákat

A legnagyobb egybefüggő szegedi kiserdő a rókusi, amellyel 2017-ben foglalkozott la­punk részletesebben, akkor a szemét, a kutyaürülék és az ott élő hajléktalanok kapcsán. Most újabb olvasói panaszok jutottak el hozzánk, de ezúttal nem a szemetelés miatt, hanem azért, mert az erdő egy részén, a Dugonics András Piarista Gimnáziumtól a Kukorica és Gömöri utcát összekötő ösvényig végig kivágták a fákat. Környékbeli olvasónk aggódott, hogy vége a kiserdőnek. A rönkökön nem látszott, hogy a fák betegek lettek volna, ezért érdeklődött, mi az oka annak, hogy újabb zöldfelület tűnik el a városból. Egyben sajnálatát fejezte ki, amiért rendbe hozás helyett inkább irtják a kiserdőt.

Nem közterület

Korábban már foglalkoztunk a fakivágás és a fapótlás szabályaival. A fás szárú növények védelméről szóló 2008-as kormányrendelet rögzíti, hogy a város közterületein fákat, cserjéket csak hatósági engedély alapján lehet kivágni, kivéve, ha balesetveszélyt hárítanak el – de ezt utólag bizonyítani kell. Még a háza előtt álló élő fát sem vághatja ki csak úgy a tulajdonos, hiszen az is közterület. A fákat pótolni kell, azt is meghatározzák, milyen fajokat szabad ültetni. Feltételeztük, hogy az erdő is a város kezelésébe tartozik, de nem lett igazunk. Legalábbis nem azzal a résszel kapcsolatban, ahol a fakivágás történt.

Fél hektáron vágtak

Olvasónk kérdéseivel a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-hez fordultunk. Makrai László, a társaság igazgatója elmondta, hogy az említett terület nem közterület, így a cég és a szegedi önkormányzat nem illetékes a kérdésben. A rókusi kiserdőnek ugyanis, mint megtudtuk, csak egy része Szeged város közterülete, más részei magántulajdonosok birtokában állnak. A nem túl nagy, félhektáros rész, ahonnan most eltűntek a fák, és csak a rönkök maradtak, magántulajdonoshoz tartozik. Nem a környezetgazdálkodás kezeli azt, a fák kivágásához nincs közük.