Gyerekkora óta érdekelték a csillagok Nemes Ferencet, de sosem jutott rájuk elég ideje. A csillagászattal néhány éve kezdett komolyabban foglalkozni, miután hátat fordított a korábbi, zenélős, bulizós életmódjának, és minden szabadidejét az égbolt vizsgálatának szentelte. Éjszakákon át olvasott a témáról, aztán vett egy kis távcsövet: azzal látta meg a Szaturnusz gyűrűit a kertjükből, és abban a pillanatban rabul ejtette a „csillagvadászat”.

Tippek, trükkök

Amatőr asztrofotósként azonban hiába érdeklődött az ezzel a témával foglalkozó csoportokban, nem kapott segítséget, többek között ezért is hozta létre a Csillagvadászok közösséget a Facebookon. Mára ez a csoport 5300 fősre nőtt.

– Szeretném, ha mindenki hozzá tudna férni ehhez a gyönyörű hobbihoz, legyen elérhető a csillagászat mindenkinek. A csoportunkban azok is kaphatnak hasznos tippeket, trükköket, akik máshol nem kaptak segítséget: leckéket írok, amelyekben hétköznapi nyelven beszélünk az asztrofotózásról, illetve élő videóban is próbálok segíteni. Az is fontos, hogy annak is elérhető legyen ez a hobbi, aki nem teheti meg, hogy drága felszerelést vegyen, ezért is találok fel és alakítok ki olcsó alkatrészeket, eszközöket – magyarázta a Délmagyarországnak Nemes Ferenc.