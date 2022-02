Hatékonyabb stresszkezelés, eredményesebb problémameg­oldás, memóriafejlesztés és gyorsabb tanulás, rossz szokások megváltoztatása, a szer­­vezet öngyógyító erejének moz­­gósítása, pozitív szemlélet – mindezek az agykontroll hatásai. Egy olyan módszer eredményei, amely 14 éves kortól elsajátítható, különleges képességek nélkül. Célja az, hogy visszaszerezzük az agyunk irányítását, és hatékonyan használjuk azt. A könnyedén elsajátítható módszerről Domján Áron agykontrolloktatóval beszélgettünk.

– Az agykontroll kidolgozása egy amerikai férfihoz kötődik, aki igen szegényen élt a családjával, a kislánya pedig rossz tanuló volt, de mindenképp szeretett volna neki segíteni abban, hogy jobb jegyeket kapjon. Hosszas kutatómunkával jött rá arra, hogy hogyan lehet a tanulási képességeket javítani. Ezután mind a tíz gyermeke egyetemre járt. Azt is felfedezte, hogy az emberi agynak nemcsak két állapota van, az ébrenlét és az alvás, hanem a kettő között félúton ellazult állapotban, alfában van, amikor nagyon mélyen rögzíti az információkat. Például ilyen állapot az, amikor tévét nézünk, akkor alfában vagyunk, ezért bombáznak minket reklámokkal. Az ellazult állapot által hatékonyabb lesz a tanulás, a munka, hatással van a pénzszerzésre, a párkapcsolatra és az egészségre is – mutatott rá a szakember.

Stresszmentes testben

Az úgynevezett alfa állapotban kitágulnak az ereink, javul szerveink vérellátása, több oxigén jut az agyunkhoz. Továbbá a sejtanyagcsereszint az alvás közbeni 8–10 százalékkal szemben 18–20 százalékkal csökken, míg a vérünkben a tejsavszint csökken, és a koleszterinszint is kisebb lesz körülbelül 30 százalékkal, mindemellett pedig megnő a vérünk endorfinszintje. Mindezek hatására leszünk képesek a jobb teljesítményre.

Továbbá a relaxáció által tel­­jesen kienged a test, és jóval több stressztől szabadulunk meg, mint alvás közben. Domján Áron közölte, a stressz gyengíti az immunrendszerünket, ezáltal pedig könnyebben betegszünk meg, viszont aki befelé figyel, naponta 10-15 percet foglalkozik magával mentálisan, az sokkal jobban tud reagálni bizonyos élethelyzetekre, kevésbé lesz stresszes. Vagyis nagyobb eséllyel maradunk egészségesek, ha mindennap relaxálunk – tette hozzá.

Javuló egészségi állapot

– Nemrégiben végeztünk egy országos szintű felmérést 1008 ember részvételével, akik átlagosan két és fél éve végezték el a 4 napos tanfolyamot, amelyen elsajátították az agykontrollmódszert. A válaszadók 55 százalékánál ritkábban van már szükség az orvosi kezelésre, 62 százalékuk jelezte, hogy kevesebb gyógyszert kell szednie, 84 százalékuk javuló egészségi állapotról, 88 százalékuk pedig jobb hangulatról számolt be. Ez nem azt jelenti, hogy a gyógyszerek nem jók, és el kell hagyni azokat. A gyógyszerek nagyon is jók, de nem mindegy, hogy milyen mennyiségben szedjük azokat. Jó példa erre a migrén, amelyre nincs válasza a nyugati orvoslásnak, a nagy mennyiségben beszedett fájdalomcsillapítók azonban terhelik a belső szerveket és tompítanak. Ugyanakkor aki rászokik a relaxációra, ellazult állapotban fel tudja dolgozni a fejfájást, enyhül vagy megszűnik a panasza. Édesapám is migrénnel küzdött, azonban mióta relaxál, és megváltoztatta az étkezését, nem jelentkezik nála fejfájás – osztotta meg az oktató.

Alvásproblémák ellen

Domján Áron figyelmeztetett, sok múlik az étkezésen is, ezért a migréneseknek törekedniük kell a feszültség csökkentésére az emésztőrendszeren keresztül. Tehát meg kell figyelniük, hogy milyen ételek indukálnak náluk rohamot, és milyen étkezés esetén jelentkezik náluk kevésbé a fejfájás. Ha ennek megfelelően változtatnak a táplálkozásukon, és megtanulnak relaxálni, akkor jelentősen csökken majd a panaszuk – je­­gyezte meg.

– Szintén egy jó példa a gyógyszermennyiség csökkentésére egy szegedi hölgy esete. Sztrók utáni műtéte volt, amelyet követően altatókat írtak fel neki, ugyanis nem tudott aludni. Részt vett egy agykontrolltanfolyamon, és az ott megtanultak által fokozatosan el tudta hagyni az altatót orvosi kontroll mellett. Ma már jól alszik. Egyébként az alvásprobléma egyre többeknél jelentkezett az elmúlt két évben, pedig a relaxáció segít abban is, hogy jobb minőségű legyen az alvás. Emellett fontos, hogy mindennap megajándékozzuk magunkat egy kis természetes napfénnyel, valamint mozogjunk – magyarázta.

Gazdag belső világ

Domján Áron szerint egyébként a koronavírus miatt kialakult bezártságérzettel is meg lehet küzdeni a belső világunk, az önismeretünk gazdagításával. Mint mondta, a módszer hatékonyságára jó példa az ismert pszichiáter, Viktor Frankl, aki átélte a második világháborút, belülről látta, hogy hogyan működik egy koncentrációs tábor, ahol azt figyelte meg, hogy azok, akiknek a belső világa gazdag volt, sokkal h­atékonyabban tudták elviselni a poklot.

Ugyanakkor az agykontroll eredményessége nemcsak a rendszeres relaxáció következ­ménye, hanem a problémamegoldó technikák alkalmazásának is köszönhető. Ezeknek része az úgynevezett mentális programozás, amellyel tulajdonképpen feladatot adunk az agynak a kívánt cél eléréséhez, a tudatalattit mozgósítva.

– A módszer könyvek, hanganyagok segítségével is elsajátítható, de a leghaté­konyabb módja a 4 napos tan­­folyam, amelyet mentális ed­­zőtábornak is nevezhetünk. Itt sokat tanulunk a megérzésekről, amelyeket lehet, hogy a hétköznapokban nem veszünk észre, viszont a tanfolyamokon rávilágítunk ezekre. Megmutatjuk, hogyan lehet másképp használni az agyat. Ehhez nincs szükség előkészületre vagy különleges képességre, hiszen aki aludni tud, az re­laxálni is tud – foglalta össze a legfőbb tudnivalókat.

Sportolóknak is

Az agykontroll sportolóknak is javasolt. Domján Áron magyar bajnok karatés szerint az edzések mellett pluszt jelenthet, ha valaki fejben végigmegy a versenyen, elképzeli, mik történhetnek ott meg, így már nem találkozik ismeretlen helyzetekkel, vagyis akkor már nem kell gondolkozni a megoldáson, hanem cselekedni kell. Ez a magas szintű teljesítmény kulcsa az oktató szerint. Hozzátette, a regeneráció is kulcsfontosságú egy sportoló életében, ebben segít a mély, hosszú re­laxáció.

