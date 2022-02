A perceken belül helyszínre érkező mentőegység számára gyorsan kiderült, hogy egy négylábú utasa is van az egyik összetört járműnek, így róla is azonnal gondoskodtak. A gazdihoz hasonlóan, a cicus is könnyebb sérülésekkel megúszta az ütközést, így szerencsére egyikőjük sem szorult további kórházi ellátásra. – írja az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.