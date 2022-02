1280 üveg immunerősítő Bé­­res-­­cseppet adományozott a Covid-betegek ellátásában részt vevő egyetemi egészségügyi dolgozóknak a Béres Gyógyszergyár. Az adományt a közelmúltban szállították ki a klinikákra – közölte a Szegedi Tudományegyetem. A készítményeket a Járványügyi Ellátó Központ, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, a Szemészeti Klinika, az Onkoterápiás Klinika, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika és a Sebészeti Klinika dolgozói között osztották szét. A Béres Gyógyszergyár adományát a Járványügyi Ellátó Központban Illésné Pál Erzsébet főnővér nevében Lövész Béláné Ibolya, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán Gálné Róka Tünde főnővér vette át.

A megyei oltási munkacsoport úgy döntött, hogy Csongrádon, a Dr. Szarka Ödön Egészségügyi és Szociális Intézményben megszűnt az oltópont. Az utolsó oltási nap tegnap volt.

Karikó Katalin kapja a Szegedért Alapítvány fődíját. A Tu­­­dományos Kuratórium Szőkefalvi-Nagy Béla-díját Kemény Lajos bőrgyógyász, akadémikus; a Művészeti Kuratórium Gregor József-díját Temesi Mária operaénekes, énekmester, operanagykövet; a Társadalmi-Állampolgári Kuratórium Debreczeni Pál-díját Szatmáry Károly csillagász, a Szegedi Csillagvizsgáló alapítója és vezetője kapja.

Ma estig még tart az e heti oltási akció a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. Ezúttal is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet felvenni az oltást. Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Az oltási ak­­ció­napokon a 12 év feletti korosztályt várják.

Az 5–11 éves gyermekek ol­tása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Ma még tart az egészséghét Zákányszéken. Hétfőtől mostanáig minden napra jutott valamilyen, az egészségmegőrzést célzó program a településen. Az aktív programok – mint a különféle rákszűrések, séták és tornák – mellett a mentális egészség is fontos szerepet kapott a rendezvényeken, de kiemelt figyelmet fordítanak a kiegyensúlyozott táplálkozásra is.

Tegnapra újabb 298 koronavírusos beteget találtak, akikkel együtt a járvány kitörése óta már 74 ezer 257 ember kapta el a fertőzést a megyében.