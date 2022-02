Az évekkel ezelőtt megölt Koncz Judit ügyében kezdődött tárgyalás csütörtökön a Szegedi Törvényszéken. Az 58 éves férfit előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés bűntettével vádolják. A vádirat szerint a férfi és a nő 2003-ban ismerkedtek meg, és 2004-ben közös gyermekük is született, Szentesen éltek. A férfi múltja már akkor is kétes volt, Németországban lopás miatt 18 hónapos börtönbüntetésre ítélték. Amíg ezt töltötte, Koncz Judit beleszeretett egy ismerősébe, és hozzá is költözött.

A férfi látszólag elfogadta és tudomásul vette azt, hogy elhagyta a párja, valójában azonban elhatározta, hogy elégtételt vesz és megöli a nőt, ezzel egyúttal pedig a közös gyermekük felügyeleti jogát is megszerzi magának. Ekkor már csak a megfelelő alkalomra várt. A 26 éves nő 2006. július 21-én este a gyermekével egyedül volt otthon. A férfi éjszaka bement az udvarra, megmérgezte a házőrző kutyát, majd volt élettársát elhurcolta és halálra verte, a holttestet pedig a Tiszába dobta. Közben a kisgyermek egyedül volt a házban, és egy végtelenített lejátszásra állított DVD-t nézett.

Szeged – 2022.02.10. Szentesi gyilkosság. Kéz- és lábbilincsben hozták Koncz Judit ügy vádlottját a Szegedi Törvényszéken kezdődő tárgyalásra. Képen: Dezső Lajos vádlott, Fotó: Karnok Csaba

Másnap elment a nő szüleihez, és azt mondta, hogy nem tudja elérni az áldozatot. Ekkor Koncz Judit apja átmászott a kerítésen, a házban megtalálta a kétéves gyermeket, és még aznap bejelentette a rendőrségen lánya eltűnését. A nő holttestét 2007 nyarán találta meg egy horgász, de az áldozat személyazonossága csak 2020-ban derült ki. A férfit - európai elfogatóparancs alapján - Olaszországban fogták el, és 2020 júliusában hozták Magyarországra. Az ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, a férfi azonban tagadta, hogy megölte volna volt élettársát. A tárgyalás később folytatódik.