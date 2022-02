- Kitágult a tér, mások a lehetőségek, ezt még meg kell szoknunk. Az biztos, hogy nagyon kellemes itt dolgozni - mondta a földeáki általános iskola egyik testnevelő tanára, Lele Zsuzsanna. Amikor a vezetése alatt tornázó gyereket kérdeztük, ők kórusban erősítették meg, hogy nekik is nagyon tetszik az épület.

A földeáki sportcsarnokban csütörtök reggel tartottak először tornaórát. Az impozáns, tágas, modern épületben lelkesen edzettek a gyerekek. Mint megírtuk, a Návay Lajos Általános Iskola udvara Gagarin utca felőli szélén megálmodott, 20-szor 40 méteres küzdőtérrel rendelkező sportcsarnok megépítéséről 5 esztendeje született kormánydöntés. Az alapkőletételre tavalyelőtt szeptemberben került sor, a teljes egészében állami beruházás 907 millió forintba került.

Az első tornaórára eljött Lázár János honatya is, aki többek között azt mondta, a létesítménynek köszönhetően a gyerekek végre mindennap tudnak mozogni, ami szükséges ahhoz, hogy a gyerekek egészségesek legyenek és maradjanak is. - Erősíteni fogja a közösséget, a falu megtartó erejét, és azt, hogy a szülők az itteni iskolába járassák a gyerekeiket – tette hozzá.

A faluban 215 gyerekkel alsó és felső tagozatos iskola működik, ahol persze még van tennivaló: fel kell újítani például a konyhát. Ennek támogatására következő feladatként máris megkérte Lázárt a falu polgármestere. Hajnal Gábor elmondta, a gyerekek eddig egy alig 60 négyzetméteres tornaszobában mozogtak.

- Én is tornáztam benne, meg a fiam is. Az unokám viszont már a sportcsarnokban fog – mondta büszkén. Köszönetet mondott érte a kormánynak, Lázárnak, és hozzátette: a délutáni időszakban sportegyesületek is használhatják majd a létesítményt. Érdeklődők már Makóról és Hódmezővásárhelyről is jelentkeztek, de az elsőbbség természetesen a földeákiaké lesz.