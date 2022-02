Támadásban és védekezésben is stabil játékot mutattak a szimpatikusan játszó győriek. – Ejtés – ordította egy emberként a vendégkispad a támadóidő végén Török Dorinának, aki távolról olyan remek csuklómozdulattal ejtett, Gyöngyösi Boglárkának esélye sem volt elérni a labdát.

2–4-ről indul a második negyed, amelynek derekáig nem született gól. Szabó Krisztina törte meg a csendet, 3–4. Esély azonban az egyenlítésre ekkor még nem mutatkozott, mivel 3–6-ra elléptek a vendégek, majd 4–6-tal fordultak a csapatok.

Egy gól itt, egy ott volt a harmadik negyed forgatókönyve. Az utolsó nyolc percben óriási erőket mozgósított a szegedi csapat, hogy ledolgozza kétgólos hátrányát. A védekezés jól állta a sarat, sorra hárított a győri meccslabdákat. A gólokért viszont alaposan meg kellett izzadnia Varga Tamás tanítványainak. A záró két percben előbb Tátrai egy megúszás után, majd Ármai szabaddobásból talált be.

Varga Tamás: – Az idény legrosszabb játékát nyújtottuk, de tudom, hogy miért, nem vagyok dühös a lányokra. Örülök az egy pontnak, valamint Torma Luca jó teljesítményének a vendégkapuban, mint az Universiadé-válogatott edzője. Sajnos a covidból felgyógyult játékosaink még nem tudnak végig jó döntéseket hozni. Ha ez sikerül az elején az M-zónájuk ellen, akkor nyerhettünk volna. Megérdemelte volna a Győr a győzelmet, de küzdésünknek köszönhetően egy szerencsés góllal egyenlítettünk.

Szeged SZTE–Győr 7–7 (2–4, 2–2, 1–1, 2–0)

Női vízilabda OB I., 14. forduló. Szeged, Tiszavirág Sportuszoda, 15 néző. Vezette: ifj. Kádár, Csizmadia.

Szeged SZTE: Gyöngyösi – Miklós 1, JENEI, TÁTRAI 2, Pap, Ármai 2, Botka. Csere: Szabó K. 1, Ráski 1, Bicskei. Vezetőedző: Varga Tamás.

Győr: TORMA – Fráter 1, TÖRÖK 3, Huszti V., Huszti D., Dróth 1, KURUCZ 1. Csere: Baksa B., VASZARI 1, Németh V. Vezetőedző: Vogel Zsolt.

Gól – emberelőnyből: 8/3, ill. 8/1.

Ötméteresből: 2/1, ill. -.

Kipontozódott: Ármai, Botka.

Utazniuk kell: Öt mérkőzéssel az alapszakasz vége előtt, az E.ON férfi vízilabda OB I. 22. fordulójában a Szegedi VE-re és a Metalcom Szentesre is idegenbeli mérkőzés vár. A szegediek annak az UVSE-nek lesznek a vendégei ma 13 órától, amelyet november végén 9–6-ra legyőztek a Tiszavirág Sportuszodában. Akkor még sereghajtónak számítottak az újpestiek, jelenleg viszont az osztályozó helytől fölött öt pontra vannak a 12. helyen. Az utolsó szalmaszálak egyikébe kapaszkodna a bennmaradásért folytatott harcban ma 18 órától a Metalcom Szentes Miskolcon. A tabellán utolsó pozíciót elfoglaló Kurca-partiak hosszúra nyúlt nyeretlenségi sorozatukban most már muszáj elkezdeniük a pontok gyűjtögetését. A borsodiak trénere az a Vidumanszky László, aki korábban a szentesi női csapatot irányította. Egy szegedi siker győzelem esetén a Szentesnek is nagy segítség lenne.