Bánvölgyi Tamás, a Szegedi Nemzeti Színház színésze la­punknak elmondta, hat évvel ezelőtt került a kezébe Charles Bukowski 20. századi amerikai író Posta című regénye, amelyet stílusosan egy kocsmában olvasgatott. A mű különleges hangvétele annyira magával ragadta, hogy olvasmányélményét azonnal megosztotta jó barátaival is, Hajdu Róbert ügyelővel és Tóth Ádám kellékessel.

A pillanatok alatt Bukowski-rajongóvá váló trió elhatározta, hogy színpadra viszi a történetet, és ezzel meg­alakították a BukowsKick alkotócsoportot.

– Gyorsan magunkkal rántottuk Miklós Krisztiánt kreatív íróként, Czene Zoltánt játékmesterként, és a fordítóval, Pritz Péterrel is felvettük a kapcsolatot – részletezte a színész. A majdnem háromszáz oldalas regényből mintegy egy év alatt el is készült a Vissza a feladónak című, műfaját tekintve „nem túlzottan irodalmi est”, amellyel a szegedi Művészfölde színpadán debütált a csapat. Azóta húsz alkalommal mutatták be többek között szegedi vendéglátóhelyeken, a nagyszínház mű­vészbüféjében és a budapesti Trip hajón.

A BukowsKick csapat az első után hamarosan az amerikai író utolsó regényét is színpadra állítja. Fotó: Frank Yvette Forrás: Frank Yvette

– Szerintem nem volt még két egyforma előadás. Mindig belecsempészünk valamiféle változtatást, így tartjuk életben a lángot magunkban is. Nagyon élvezünk minden fellépést. Játszottuk már két embernek, egy házaspárnak, ahol ezt adta a férj ajándékba az évfordulóra, és 150 fős közönségnek is a fővárosban. Mindig az adott hely és közönség határozza meg, hogy alakul egy-egy elő­adás – fejtette ki Tóth Ádám.

A történet az író alteregója, Hank Chinaski whiskey-gőzös, szabadszájúan humoros, a hétköznapi emberhez mégis nagyon közel álló, postásként töltött 11 évét és kalandjait mu­tatja be. Az előadásban több műfaj keveredik, egyszerre stand up, önéletrajzi road movie és kocsmaszínházi produkció.

– Bukowski hétköznapi dolgokról mesél. Hogy milyen a kapcsolata a főnökével, a barátnőjével, hogy lazít. Ami nagyon megragadott bennünket, hogy ugyanazok a dolgok történtek meg vele, amelyek bármelyikünkkel megtörténhetnek. A különlegessége az a lazaság, amivel kezelte a helyzeteit. A stílusa senki mással nem összehasonlítható. Ami a szívén, az a száján volt – részletezte Hajdu Róbert.

– A Bukowski-életérzés, hogy ne gondold túl a dolgokat, és nincs az a helyzet, amiben ne reagálhatnál őszintén, ne állhatnál ki a véleményed mellett, ne vállalhatnád fel ön­magad – tette hozzá Bánvölgyi Tamás.

Az előadók elmondták, már gőzerővel készülnek a következő Bukowski-mű feldolgozására. Az első regénye után az utolsó, Ponyva címűt választották. Azt is elárulták, a csapat a szegedi színház két színészével, Menczel Andreával és Krausz Gergővel bővül majd ki, a főszerepben Hajdu Róbertet láthatja a közönség, Bánvölgyi Tamás pedig ez alkalommal a rendezést vállalta magára.