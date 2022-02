Három első osztály indítását tervezik szeptemberben a Rókusi Általános Iskolában: egy emelt szintű ének-zenei, valamint két emelt szintű idegen nyelvit 4. osztálytól kezdődően.

Marosiné Köntés Ibolya intézményvezető elmondta, angol és német nyelv közül választhatnak a szülők, amelyet mindhárom osztályban elsőtől kezdve tanulnak a gyerekek, a zenei tagozaton heti három, a mások két osztályban heti 5 órában.

– Harmadik osztály végén tartunk egy nyelvi, matematikai és szövegértési kompetenciamérést, ennek eredménye alapján alakulnak ki a nívó csoportok, ezután a diákok heti 5 órában is tanulhatják az idegen nyelvet. Hatodik osztálytól pedig mindenkinek biztosítunk lehetőséget második idegen nyelv tanulására is heti 2 órában, szakkör formájában. Az angol és a német mellett itt már 3. évfolyamtól választható a kínai is, mivel a Konfuciusz Intézet partneriskolája vagyunk – beszélt az intézményvezető a nyelvoktatási stratégiáról.

Az eredményességgel kapcsolatosan megjegyezte: nyolcadik év végére több diákjuk tesz középfokú nyelvvizsgát, amelyre az intézményen belül készítik fel őket.

– Jövőre a napköziben is tanítók foglalkoznak majd az elsős gyerekekkel, így délutánonként is magas színvonalú szakmai segítséget tudunk adni a felkészüléshez – magyarázta.

Az iskola akkreditált tehetségpont, és idéntől már a Komplex Alapprogram is a pedagógiai program része, amely az élményszerű tanulásnak és a differenciálásnak köszönhetően növeli a tanulók motivációját. De a Boldog iskola programban is benne van az intézmény, amely a pozitív életszemléletet erősíti a fiatalokban.

Az iskolaépület a Párizsi körút és a Kossuth Lajos sugár­út kereszteződésében fekszik, ráadásul előtte egy forgalmas kerékpárút is húzódik, ezért fontosnak tartják, hogy az oda járó diákok megtanulják a biztonságos közlekedés elméletét és gyakorlatát. Erre a KEVE Programban van lehetőség, amely az alsósok számára minden hónapban egy tematikus órát jelent.

– De tartunk pénzügyi és környezeti tudatosságra nevelő órákat, illetve a digitális kompetenciafejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetünk. Két gimnázium diáklaborjával is kapcsolatunk van, így a felsősöknek ott is lehetőségünk van természettudományos órákat tartani – sorolta Marosiné Köntés Ibolya.

A tanórán kívüli programok közül az intézményvezető kiemelte a robotika-, illetve digitális grafika szakkört, a hagyományőrző szakkört, a társastáncot, a zenét, illetve sportprogramok közül a tollaslabdát, az aerobikot és a labdajátékokat.

Fontosnak tartják az iskolán kívüli osztályprogramokat is: múzeum- és színházbérlete például sok osztálynak van, és az Alsóvárosi Tájházba is rendszeresen viszik a gyerekeket.

Az iskola honlapján a szülők megnézhetik az osztálytanítók bemutatkozó videóit, és minden szükséges további információt is megtalálnak rajta.