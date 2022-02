Edzője és meghatározó játékosa nélkül állt fel a Naturtex-SZTE-Szedeák ellenfele, a Paksban ugyan átöltözött Eilingsfeld János, de a válogatott magasember nem lépett pályára. A szegediektől Szatmári már ott volt a társakkal, de visszatérésére még várni kell.Bognár Kristóf és Kendrick Brown különpárharca zajlott sokáig a pályán: a Szedeák nyolcasa gyakorlatilag ott folytatta, ahol az elmúlt hetekben abbahagyta, gyorsan átlépte a tíz pontot. Hogy a szegedi előny nem volt ennyi, az Brown triplázásának köszönhető, aki négyet is beszórt távolról. A félidő végére így is két számjegyű lett a különbség, miután 34–32-t követően jöttek Davis triplái, és egy 8–0-s szegedi futás.

A harmadik negyed elején megroppantotta ellenfelét a Szedeák, amely védekezésben is remekelt. Látványos megoldásokból sem volt hiány, Alston például a földre vetődve passzolt tovább egy elveszettnek tűnt labdát, amit Persons dobott be, majd Cook zsákolt a levegőből. Az amerikai triplája után számolhatott a közönség, 62–41-nél a húsz pontot is átlépte a különbség. Tizenhat gólpassznál járt ekkor a Szedeák, amelynél ezúttal is remekül járt a labda.

Az utolsó negyedben egy kicsit megakadt a Szedeák já­téka, de amikor húsz pont alá jött a Paks, akkor mindig volt valaki, aki előrelépett: hol Alston faulttal együtt szerzett kosarat, hol pedig Keller triplázott, így az utolsó öt percre is maradt a meggyőző szegedi előny. A századik pont végül Rashun Davisé lett, akárcsak a legutóbbi hazai meccsét, a Paks ellenit is magabiztosan, nagy különbséggel húz­­ta be a Szedeák.

Simándi Árpád: – Három negyeden keresztül remekül, nagyon jó energiával játszottunk. Az utolsó játékrészben már nem olyan gyorsan járt a labda, de győzelmünk így is magabiztos volt. Ezúttal is köszönöm a szegedi közönség támogatását!

Szedeák–Paks 100–79 (24–19, 21–16, 25–18, 30–26)

Tippmix férfi kosárlabda NB I/A csoport, 21. forduló.

Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1000 néző.

Vezette: Papp P., Kapitány, Györfy.

Naturtex-SZTE-Szedeák: PERSONS 26/6, Balogh 4, Cook 16/6, BOGNÁR 14/3, ALSTON 13.

Cserék: Davis 16/9, Filipovics 2, Keller I. 7/3, Kerpel-Fronius 2, Mayer, Polányi, Tráser. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Paks: BROWN 31/15, Frank 4, Taylor 5/3, Goins 9, Pacevicius 9.

Cserék: Kovács 2, MISLAV 16, Kiss 3/3, Pajor, Csizmadia.

Megbízott edző: Jan Pavlik.