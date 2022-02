Zongoratanár édesapjától örökölte a muzikalitást Farkas Jácinta. – Ötéves koromban kezdtem zongorázni. Hatodik osztályos voltam, amikor először orgonáltam a dómban szentmisén – idézte fel első komolyabb szereplését. Szülei keresztény szellemben nevelték, amit büszkén vállalt a rendszerváltás előtti érában is. – A hetvenes években jártam általános iskolába, és akkor még megkérdezték, hol töltöm a vasárnapot. Büszkén írtam a kérdőívre, hogy templomba megyek. A tanító néni javasolta, hogy ezt húzzuk ki, mert kitűnő tanuló voltam – mesélte mosolyogva.

Édesapja nyomdokaiba lépve maga is zongoratanári diplomát szerzett, 1993 óta tanít a Mó­­rahalmi Alapfokú Művészeti Iskolában. Emellett idén éppen 35 esztendeje vezeti a fogadalmi templom gyer­­mekkórusát. – Megalakulásakor az akkori kántor és felesége vezették a kórust, majd távozásuk után az akkori plébános, Ábrahám István atya megkért, hogy egy hónapra helyettesítsem. Ez a hónap már 35 éve tart – mondta nevetve, majd hozzátette, eleinte fogalma sem volt, hogyan kell vezényelni. – Emlékszem, kerestem egy tankönyvet, és az első próba előtt gyorsan memorizáltam a legszükségesebb mozdulatokat. Aztán próbáltam lesni a kórusvezetőimtől, Rozgonyi Évától, Delleyné Halama Piroskától és Mihálka Györgytől. Majd elvégeztem az egyházi karnagyképzőt Budapesten – mondta.

Bárki csatlakozhatott

A 35 év alatt mintegy 120 gyermek fordult meg a gyermekkórusban, amelynek tevékenysége messze túlmutatott a közös éneklésen. Soha nem volt felvételi, Jácinta mindig mindenkit szeretettel fogadott. – A 25 éves évfordulón az egyik lány, aki azóta már édesanya, úgy fogalmazott, hogy ő tudta magáról, hogy nem tud énekelni, mégsem érezte soha emiatt rosszul magát. Gondot fordítottam arra, hogy az egymás mellett álló gyermekek hangilag kiegészítsék egymást, így a bizonytalanok is biztonságban érezhették magukat az állandó ülésrend kialakításával – mondta a karvezető, aki kezdettől fogva ragaszkodott a gregorián énekek előadásához. – Ez minden zene alapja. Ha én is gitáros dalokat tanítanék, ki adná át a gregoriánt? Szépen lassan elveszne ez a csodálatos dallamkincs. A tanulás varázsát és sikerét az adja, hogyan vezetem elő, nem pedig az, hogy mit. Bátran ki merem jelenteni, hogy senki nem élte meg kínként. Élvezik ezeket az énekeket is – mondta.

Az együttlét öröme

Az éneklés mellett kiemelt hangsúlyt fektetett a közösségépítésre is. A próbákba mindig belefért egy kis játék és beszélgetés is, az év leginkább várt eseménye pedig minden alkalommal a közös kirándulás volt. – Az együtt töltött idő céja az volt, hogy kötetlenebb formában ismerhessük meg a gyerekeket. Hogy önmagukat adhassák. A Rám-szakadékban például előfordult, hogy rettenetesen aggódtam, vajon fel tud-e mászni a kislány. Persze ott álltam mögötte, de direkt semmilyen instrukciót nem adtam, hogy megtapasztalhassa, mire képes saját erejéből – mesélte. A mobiltelefonokat minden kirándulás elején egy dobozba pakoltatta, este egy óra hosszára kapták meg a gyerekek, hogy be­­szélhessenek szüleikkel. – Így valóban megélhették a közösségi lét minden örömét. Mindig csapatokat alakítottunk, minden napnak megvolt a felelőse. Ha láttam, hogy két lány nem igazán szimpatizál egymással, őket mindig egy csapatba raktam. Alaposan meg kellett ismerniük egymást, mert mindig volt kvíz, amiben akár azt is megkérdeztem, hogy mekkora a csapattársad anyukájának a cipőmérete. Végül mindig nagyon jól sült el a dolog, és azok is összebarátkoztak, akik egyébként talán soha nem beszélgettek volna – mesélte.

Változó ifjúság

Jácinta elmondta, három évtizeddel ezelőtt jóval könnyebb volt megszólítani a gyerekeket. A nyolcvanas évek végén rekord­számú, 38 tagja volt a kórusnak. – A hitoktatás akkor bent zajlott a templomban, az atyák fontosnak tartották, hogy a gyerekek tagjai legyenek a plébániai közösségeknek. Például mikor Lotz Antal atya bement hittanórát tartani, azzal kezdte, hogy kiket nem látott az énekkarban a vasárnapi misén – idézte fel, majd azzal folytatta, hogy akkoriban a mise után a plébánia és a templom közötti szakaszon a pap, a szülők és a kórusvezető hosszan elbeszélgetett, miközben a gyerekek még futkároztak kicsit ebéd előtt. – Kondé Lajos atya is kezdettől fogva segítette az énekkart, de amikor bekerült az iskolákba a hitoktatás, jóval kreatívabbnak kellett lennünk, hogy elérjük a gyerekeket. A mai fiatalokat ebben a digitális világban nagyon nehéz érdekeltté tenni bármiben. Hiszen ők már nem kérdezik meg, hogyan kell például főzni, hanem megnézik az interneten – magyarázta.

Soha nem adták fel

A három és fél évtized alatt bőven akadtak hullámvölgyek, főleg a létszám tekintetében. Jácinta időközben négy gyermek édesanyja lett, ám a nehézségek és az egyre szaporodó, otthoni teendők ellenére sem szüneteltette soha a kórust. Noha sokszor megfordult a fejében, hogy abbahagyja. – Minden augusztust úgy kezdtem, hogy itt a vége, de mindig történt valami. Az egyik kirándulás végén például egy kisgyerek közölte, hogy azért ad hálát, mert úgy érzi, hogy folytatni fogom a kórusvezetést. És számtalan hasonló eset történt, amikor valaki ráébresztett, hogy mekkora szükség van az énekkarra – mesélte. Előfordult, hogy mindössze 4-5 gyerekkel tudott kiállni egy szentmisén, mégis felöltötték a fehér ruhát és zengték az alleluját. – Azt gondoltam, ha éppen csak 4-5 gyereknek tudok adni valamit, akkor is odaadom. Persze kellemesebb 30 emberrel kiállni, de annyi baj legyen. Megtanulták a gyerekek, hogy soha nem adjuk fel. Ha kevesen vagyunk, akkor is szükség van ránk. Ha nem úgy sikerül, akkor sem dől össze a világ. Egy lelkiismeretes munka gyümölcse sosem lehet szégyen. Azt gondolom, ezeknek a tapasztalatoknak az életben is nagy hasznát vették – mondta, majd hangsúlyozta, ebben a küldetésben a plébános is mindig partner volt. – Apró gesztus, de nagyon jólesett, hogy Lajos atya az áldozás után valahogy mindig éppen addig rendezgette az oltárt, amíg tartott az éneklés – mondta mosolyogva.

Családi kórus

A pandémia a gyermekkórust is kényszerszünetre ítélte, az új­­rakezdés időpontja jelenleg is bizonytalan, hiszen maszkban énekelni nem lehet. Jácinta elmondta, az újrakezdés nem is kérdés, tervei szerint azonban más keretek között folytatódik majd a dóm gyermekkórusának élete.

– Már a pandémia előtt elkezdődött egy átalakulás, és most is ebben látom a jövőt. Egy családi kórusban, ahol szülők és gyerekek együtt énekelnek és együtt vesznek részt a közösségi programokon. Már el is kezdtük a vírus előtt a közös munkát, nagyon vicces az apukákat énekelni tanítani. Eszméletlenül lelkesek, és kiválóan haladtunk. Döbbenet volt, hogy a kiskori gátlásokat hordozó apukák mennyire jól akarták csinálni. Felénekeltem nekik zongorával a dalokat, és többen a kocsiban, munkába menet hallgatták és tanulták – mesélte.

Jácinta közösségépítő munkája messze túlnyúlik a dóm falain, a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanáraként Mórahalom közösségi életének is fontos motorja. Az ifjúságért végzett odaadó munkáját 2016-ban Márciusi díjjal ismerte el az önkormányzat.

– Csodálatos megélni azt a változást, amely a közvetítésemmel történik a gyerekekben. Hozzájárulni, hogy eljuthassanak a képességeik csúcsára – összegezte küldetését.