– A 2011 óta érvényben lévő új, egyszerű, arányos családi adórendszer két alapvető értékre épít: a munkára és a munka melletti gyermeknevelésre. Az adórendszer átalakításának köszönhetően már az első évben, vagyis 2011-ben 50 milliárd forintnál is több pénz maradt a családoknál, ez pedig egyedi volt az ország történetében – közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján Bartók Csaba, a szegedi Fidesz elnöke.

A megye 1-es számú választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltje leszögezte, Magyarországot versenyképes helyzetbe hozta a kormány, és a cél az, hogy Európa egyik vagy a legversenyképesebb gazdasága hazánknak legyen. Hozzátette, ebben kiemelten fontos szerepet kap a gyermeknevelés, mert gyermek nélkül nincs jövőnk, azonban a 2010-ben kapott örökség nem sok jövőt ígért a gyermekvállalást illetően.

– Szegénységi kockázat volt gyermeket vállalni, míg ma már lehetőséget jelent a családok számára, ugyanis fenntartható adórendszert hoztunk létre, ami lehetőséget ad arra, hogy magyarokkal népesítsük be a Kárpát-medencét. 2002 és 2010 között gazdaságilag kiszolgáltatottá vált az ország, míg a jelenlegi adórendszerrel a saját magunk urai vagyunk – mutatott rá.

Bartók Csaba kiemelte, 2011-től folyamatosan növekszik a családi adókedvezmény, jelenleg egy gyermek után 10, két gyermek után 40, három gyermek esetén 99, négy gyermeknél 132, öt gyermek után pedig 165 ezer forint kedvezmény jár. Elárulta, további könnyítések várhatók.

A sajtóeseményen Mihálffy Béla, a megye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltje arról beszélt, hogy a családok mellett az időseket is megbecsüli a kormány, hiszen ők is részt vettek hazánk felépítésében. A héten minden érintett megkapja a 13. havi nyugdíjat, amely együtt érkezik a rendszeres nyugellátással. Hozzátette, a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is dupla összeget kapnak ebben a hónapban.

– Mindezt a jó gazdasági teljesítmény teszi lehetővé. Szegeden és a Homokhátságon élő időseket is meg kell becsüljük, ezért örülök, hogy a nyugdíjprémium mellett a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat is biztosítja számukra a kormány – hangsúlyozta.

Megjegyezte, sajnálatos módon a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter szerint ostobaság a dupla nyugdíj kifizetése, ahogyan a vizitdíj és a kórházi napidíj eltörlése is. Szerinte az időseknek is kevesebb áramot és gázt kellene fogyasztania, így tudnák csökkenteni a rezsit. Mihálffy figyelmeztetett, a baloldal visszahozná a múltat, a megszorítások pedig a nyugdíjasokat is érintenék.