Letoha Annamária és Letoha Ta­­más azon kevesek közé tartozik hazánkban, akik testvérpárként harcolnak a koronavírus frontvonalában. Annamária a szege­­di Járványügyi Ellátó Központ szakmai igazgatójaként, belgyógyászként, Tamás pedig kutató­orvosként, a Pharmacoidea Kft. ügyvezetőjeként dolgozik a pandémia megfékezéséért. De nemcsak külön-külön, hanem együtt is tesznek azért, hogy megoldást találjanak a járványra.

– A vírus megjelenésekor egyből az tűnt fel nekünk, hogy ez egy nagyon könnyen fertőző ví­­rus, ami a tüdőt támadja meg, így azonnal arra kezdtük keresni a választ, hogy molekuláris szinten mi okozza mindezt. A koronavírus tüskefehérjéjét kezdtük el vizsgálni, megnéztük, hogy a tüdősejtek sejtfelszíni fehérjéihez hogyan kapcsolódik. Eközben édesanyám, aki elismert szegedi orvos, az aneszteziológiai és intenzív terápiás intézet volt klinikai főorvosa hívta fel a figyelmünket arra, hogy a heparin hatásos lehet a fertőzés szövődményeinek kivédésében. A vizsgálatok során ez beigazolódott.

Észrevettük, hogy a tüskefehérjében van egy heparinkötő régió, ami magyarázatul szolgál, hogy amikor a betegnek a tüdőszövetébe jut a vírus, akkor az nem közvetlenül okoz tüdőkárosodást, hanem a tüdővérkörbe jutva vérrögképződést okoz. A kis­­­erekben fellépő vérrögösödés miatt a tüdő erei elzáródnak, a gázcsere akadályozottá válik, emiatt a betegek nem kapnak oxigént, és a tüdő károsodik. Ezt pedig a nővéremék is tapasztalták a központban, azt javasoltam nekik, hogy a Covid19-betegek ellátásában alkalmazzák a terápiás dózisú heparint a véralvadásgátlás érdekében – avatott be a kezdetekbe Letoha Tamás.

A családi ebédnél konzultáltak

A testvérpár folyamatosan továbbítja egymás felé a tapasztalatát, legtöbbször a családi ebédnél és telefonon teszik ezt meg. Le­toha Annamária szerint többek közt ennek is köszönhető az, hogy nagyon sok beteget meg tudtak gyógyítani, a halálozási arány pedig nagyon ala­­csony volt az előző 4 hullámban Szegeden.

– 2020 őszén jelentős mennyiségű beteg érkezett a kórházba, azonnal megszületett a terápiás protokoll az európai és a magyar irányelvek figyelembevételével, a heparin a második hullám óta szerepel az Emberi Erőforrások Minisztériuma által javasolt Magyarországon alkalmazandó terápiás szakmai protokollban. A mi protokollunknak is már akkor része volt a heparin. Később, amikor már engedélyezték a koronavírusban elhunytak boncolását, akkor folyamatosan arról kaptunk jelentést az egyetem patológusaitól, hogy nagyon komoly vérrögképződést találtak a tüdőben, és nemcsak a vénás, hanem az artériás oldalon is. Éppen ezért még bátrabban alkalmaztuk a heparint, amely mellé már aszpirint is adtunk. Továbbá bevezettük a protokollba a mellkasi CT-t, ezáltal nagyon-nagyon sok beteget tudtunk kiszűrni. Emellett a hazaengedett betegeknek is egy preventív dózisú véralvadásgátló kezelést javasoltunk, ezáltal ki­védhető volt az, hogy otthonukban a betegség tüdőembóliát okoz­­zon. A mentőszolgálat is nagy segítségünkre volt, mert ők folyamatosan azt hangsúlyozták, hogy az otthonában talált, sajnos már elhalálozott betegeknek jelentős része tüdőembóliában halt meg – magyarázta a szakmai igazgató.

Multidiszciplináris beteg­ellátás

Letoha Annamária elmondta, kollégáival hamar felismerték azt is, hogy a fertőzöttek kezelésben nagyon sokat számít a belgyógyászati tudás, mert annak ellenére, hogy ez egy fertőző betegség, mind a tünetei, mind pedig a bekerült betegeknek a társbetegségei miatt nagyon fontos volt a szaktudás. Megjegyezte, minden osztályon belgyógyász irányításával zajlott a gyógyítás, de emellett komoly multidiszciplináris betegellátás jött létre, hiszen például az idegsebészek, a bőrgyógyászok, a fog­­orvosok, a traumatológusok, a sebészek, a szemészek, a reumatológusok, a pszichiáterek és a fül-orr-gégészek szaktudását is kiválóan tudták alkalmazni a központban.

– A közös munka jelenleg is zajlik, nyár óta a delta variánssal dolgozunk. Azt vettük észre, hogy feldúsultak a tüskefehérjében a pozitív töltésű aminosavak, ez pedig fokozza a heparinkötést, vagyis még erőteljesebb a vérrögképződés potenciálja. Nyilvánvaló volt, hogy ez egy még veszélyesebb variáns, ezért még inkább javasoltuk a heparin terápiás alkalmazását – jegyezte meg Tamás.

Nővére kérdésünkre elárulta, az első 4 hullámban több ezer beteget láttak el a szegedi központban, ahol nagyon sok megható történetnek voltak a részesei. – A legmeghatóbb történetem egy hölgyhöz kötődik. A férjével együtt kerültek be a kórházba, azonban a férfi meghalt az intenzív osztályon. Én pont vizitelni voltam a hölgynél, amikor ezt a szörnyű hírt megkapta, ezt követően pedig majdnem mindennap bementem hozzá, hogy tartsam benne az erőt, miközben neki is nagyon súlyos, intenzív osztály körüli állapota volt. 3-4 hét után engedtük haza, de csakis úgy akart távozni, hogy készít velem egy közös fényképet, meg akarta örökíteni ezt az emléket – mesélte a belgyógyász.

Őszintén az ellenanyagszintről

A testvérpár szerint jó hír, hogy az omikron variáns nem a tüdőt támadja meg, hanem leginkább lázat, felső légúti hurutot, hasmenést okoz, amelyek otthon is gyógyíthatók, a tünetek pedig egy hét után elmúlnak. Ugyanakkor figyelmeztettek, az omikron mellett még a delta is jelen van, ami viszont súlyos tünetekkel járhat. Leszögezték, a védekezés legjelentősebb eszköze a védőoltás, ezért fontos, hogy mindenki kérje azt. A Letoha családban egyébként csak Annamária egyik gyermeke kapta el a betegséget, de ő is csak az elmúlt hetekben, és mivel három oltást is kapott, így csupán torokkaparás jelentkezett nála.

Kiemelték, nem kell, hogy ext­rém magas ellenanyagszintet ala­­kítson ki az oltás, mert az nem jó az immunrendszernek sem, hiszen egy nap alatt több tízmillió vírust és baktériumot lélegzünk be, amelyek ellen nem tud kellő módon védekezni a szervezetünk, ha csakis egy adott tüskefehérjére irányítjuk az immunrendszer fókuszát.