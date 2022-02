Egy nap alatt ismét 500-nál több új fertőzöttet regisztráltak Csongrád-Csanád megyében. Péntekre 539-en kapták el a vírust, így velük együtt már 72 ezer 102-re emelkedett azok száma, akiket a megyénkben megfertőzött a koronavírus.

Sikeresek voltak az eddigi oltási akciók Csongrádon, a tapasztalatok szerint sokan kérték az első vakcinát is – hangzott el a Csongrád TV Közéleti mozaik című műsorában. Tóth Irén, a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény vezetője azt mondta, hogy az oltási akcióban a vakcinák könnyen elérhetők, nem kell várakozni. Az oltási akció folytatódik, és azt kérik, hogy aki szeretne oltakozni, telefonáljon a rendelőbe, hogy be tudják osztani a meglévő vakcinamennyiséget.

Megújul a koronavírusról szóló tájékoztatók rendszere; az eddigi, a vírussal kapcsolatos zöldszámokat péntektől a 1812-es hívószám váltja fel, ezenkívül weboldal és e-mail is az érdeklődők rendelkezésére áll – mondta az országos tisztifőorvos az M1 aktuális csatorna péntek délelőtti híradójában. Müller Cecília elmondta, az új, ingyenesen hívható Egészségvonal telefonszámán a koronavírus-információk mellett népegészségügyi, az egészségvédelemmel kapcsolatos vagy a gyógyszerellátás témában is érdeklődhetnek a nap 24 órájában. A telefon mellett e-mailen és az erre létrehozott weboldalon is hiteles tájékoztatást kapnak az azt felkeresők.

Az egeszsegvonal.gov.hu oldalra látogatók a koronavírus-tájékoztatók mellett széles körű információkat találnak például gyógyszerekről, egészségügyi szolgáltatásokról és szolgáltatókról. Müller Cecília kiemelte, a cél egy sokkal szélesebb ismeretanyag eljuttatása a lakossághoz. A weboldalon megfelelő forrásból naprakész információk találhatók.