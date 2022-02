A hétvégén Magyarországon végigsöprő viharos szélrohamok jelentős károkat okoztak a fóliaházakban országszerte, Győrtől egészen Békés megyéig jelentettek káreseményeket a gazdálkodók.

– A károk felmérése folyamatos, több száz hektár fóliaház károsodhatott kisebb-nagyobb mértékben – fogalmazta meg lapunk megkeresésére Gubacsi Zoltán, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke. Hozzátette: a legerősebb szelet, illetve széllökéseket az északnyugati és középső országrészben tapasztalhatták, sebességük elérte az óránkénti 120 kilométert is. A Dél-Alföldön viszont, ahol a legtöbb fóliaház található, már a 80-90 kilométer per órás szélerősség is jelentős károkat okozott.

Mihamarabb értesítsék a falugazdászokat

Legtöbb helyen a növényházak borítása sérült, de volt, ahol a szerkezete is. A kertészek jelenlegi legfontosabb feladata a fólia cseréje, az eredeti állapot visszaállítása, hogy folytathassák a termesztést. Kérdés, hogy elegendő fólia található-e a forgalmazóknál, hogy kiszolgálják a jelentősen megnövekedett igényeket.

– Javasoljuk, hogy a károsultak mihamarabb értesítsék a falugazdászukat a káreseményről, és mindenféleképp készítsenek jól beazonosítható fotódokumentációt a megrongálódott növényházakról – hangsúlyozta Gubacsi Zoltán. Fontos a káresemény részletes rögzítése, hogy például csak a fólia vagy a váz is károsodott-e, milyen kultúra van a fóliában, és az is károsodott-e.

A gyorsabb adatfelvétel érdekében nem árt helyrajzi számmal, valamint a káreseményről készített fotókkal is készülni. A kárenyhítésről és segítségnyújtásról a gazdáknak jelen pillanatban a tegnap megjelent agrárminisztériumi tájékoztatás szolgál.

Hatalmas károkat okozott a szélvihar. Fotó: Móricz Zsolt

Egymást segítik a gazdálkodók

A Fóliás gazdálkodók, kertészek és őstermelők elnevezésű csoportban a közösségi oldalon segítik egymást a gazdálkodók szerte az országból, a Fóliás termesztők szélkár összefogásban pedig kifejezetten a szélvihar károsultjai támogatják egymást, főként információkkal, tanácsokkal, kipróbált technikai fogásokkal.

A csoport egyik tagja Móricz Zsolt szegvári gazdálkodó, náluk is több helyen rongált meg fóliasátrakat a január 30-i viharos erejű szél. A településen van olyan károsult is, akit olyan veszteség ért, hogy abbahagyja a gazdálkodást.

– Beszéltem néhány érintettel a faluból, próbálunk talpra állni, átvészelni, de van olyan termelőtársam, aki ezután abba is hagyja a gazdálkodást, olyan károkat szenvedett. Az én fóliáimnak körülbelül a 20 százaléka sérült meg komolyabban, a nagyok bordáit nyomta lejjebb a szél, megereszkedett rajta a fólia. A maradék sátrak fóliáit is megtépázta, három-négy bordáig beszakította, a megszakított nagy lepleket talán darabban tudom használni – számolt be a vihar utáni helyzetről Móritz Zsolt.

Nehéz a helyzet, de bizakodnak

A férfi tíz nagy és negyven­nyolc kis sátorral gazdálkodik, ez körülbelül 8 ezer négyzetméter termesztőterületet fed le. Hajtatott fehérpaprikával és fejeskáposztával foglalkozik, szerencséjére a szél úgy érte a sátrakat, hogy pihentetve voltak, nem volt alattuk növény.

A gazdálkodó lapunknak elmondta, nem volt biztosítása. Régebben érdeklődött, de akkor még olyan magas díjat kellett volna befizetni, amit nem tudott vállalni. A többi károsulttal együtt egyelőre még várnak a szélkárral kapcsolatos új információkra, de bizakodóak, hogy kapnak valamilyen jellegű kompenzációt.