A Szél utca Móravárosi körút utáni részén csak néhány ház áll, utána bokros-fás rész szegélyezi a vadaspark bejáratához tartó utat. 3 és fél tonnásnál nehezebb járművekkel behajtani tilos – ott nem tartunk, hogy teherautóval hordják oda a szemetet, a hulladék azonban szaporodik. Megszokhattuk, hogy ha viszonylag félreeső zöldterületet találnak a népek, oda elkezdik kiszórni a szemetüket.

Törmelék, palackok

Az utolsó ház mellett rengeteg tetőcserép és más törmelék halmozódik, az út mellé láttunk ledobva kartonládákat, összetört üveglapot, műanyag flakonokat. A személyes kedvenc egy szemeteszsák volt, ami csak és kizárólag ugyanannak a „kannás” fehérbornak az üvegeit tartalmazta, pedig a dietetikusok is óvnak az egyoldalú táplálkozástól.

A külső Szél utcai lakatlan, út menti, sűrű bokros, kivilágítatlan sávot folyamatosan illegális hulladéklerakónak nézik. Fotó: Karnok Csaba

Jeleztük a szaporodó szemetet a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. felé. Kiderült, hogy a helyet már ismerik, ugyanis a külső Szél utcai lakatlan, út menti, sűrű bokros, kivilágítatlan sáv folyamatosan használt illegális lerakó. Visszatérően, nagy rendszerességgel kell gyűjteni a területről az elhagyott illegális hulladékot.

Jobb célokra is juthatna

Ahogy az utóbbi években már több alkalommal megírtuk, a környezetgazdálkodás munkatársai 100-150 olyan eldugottabb közterületről is tudnak Szegeden, amit visszatérően változtatnak szemétteleppé. A környezetgazdálkodásnak külön kerete mások hulladékának elszállítására nincs, tudtuk meg korábban. A feladat költségeit a virágosítástól, egyéb városszépítési céloktól kénytelenek elvonni. 2021-ben 17 millió forintra rúgott ez az összeg, amit jobb célokra is lehetne költeni – de ehhez kellene embertársaink belátása is.

Most sem szép az út mentén heverő hulladék, de a környék nézett már ki rosszabbul is, amíg a vadasparkot a Kálvária sugárút felől közelíthették meg a látogatók. Szegedi olvasóink emlékezhetnek még a Világ utcája projektre, amiből végül semmi sem lett. A terület, ahol felépült volna, sokáig állt üresen, elhagyatottan – a Szél utca végén lakókon kívül erre senki nem járt. Akkor időnként nagy illegális hulladéklerakók is kialakultak errefelé az idehordott szemétből, sittből.

Rendőrségre kerülhetnek

Tavaly írtuk meg, hogy a pandémia, a Covid miatti korlátozások, lezárások sem változtattak az emberek szemetelési szokásain. A szegedi környezetgazdálkodás munkatársai nem tapasztalták, hogy kevesebb lenne az illegális hulladék, pedig tulajdonosainak dolgát igyekeznek megnehezíteni. Az autó tulajdonosát, amivel a szemetet szállították, akár kamera által felvett rendszám alapján is meg tudják keresni. Átnézik a hulladékot, hátha egy csekk, számlalevél, boríték lebuktatja a szemetelőt – a 2020-as szigorítás óta már a rendőrségen vonják felelősségre az elkövetőket.

