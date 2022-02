– Miért a Szeged-Csanád GA?– Az elmúlt nyáron a portugál Benficától hazatértem a Mol Fehérvárhoz, ám az ősszel kevés játéklehetőséget kaptam Székesfehérvárott, így váltani akartam. Ahhoz még elég fiatal vagyok, hogy 21 évesen a kispadon üljek, ekkor jött szóba a Szeged. Dragan Vukmir ambiciózus edző, úgy tapasztaltam, szeret a fiatalokkal dolgozni, jó csapatot rakott össze Szegeden, előkelő helyen áll a tabellán a labdarúgó NB II.-ben az együttes, és így akár komoly célokért is lehet küzdeni, ezért úgy gondoltam, miért ne próbálnám ki magam ennél a klubnál. Egyértelműen azért jöttem Szegedre, hogy segítsek a csapaton. Még bármi megtörténhet ebben a fél évben.

– Mindössze 15 mérkőzés van hátra a bajnokságból, elég lesz ennyi idő a beilleszkedésre?– Bízom benne, hogy igen, és abban is, hogy már a hétvégi, tiszakécskei mérkőzésen is számít rám a vezetőedző. A legutóbbi, Dorog elleni hazai bajnokit már a Szent Gellért Fórumban néztem meg, és láttam, sok fiatallal felálló, kiváló csapat van a városban. Bizakodó, eltökélt, motivált va­­gyok, ennek megfelelően na­­gyon vártam a tegnapi első közös edzést is.

– Öt év a Benficában: keveseknek adatik meg ilyen lehetőség. Hogyan értékelte ezt az időszakot?– Teljesen más világba csöppentem bele 16 évesen, és belekóstoltam a nemzetközi futball vérkeringésébe. Másképpen mű­­ködik ott a játék, hiszen minden posztra van öt-hat fiatal tehetség. Meg kell küzdeni a helyekért mindenkinek, ráadásul amikor 2016-ban kikerültem, még semmilyen nyelvet nem beszéltem, így az első három-négy hónap nagyon nehéz volt. Napról napra szoktam bele az ottani életbe, és lépkedtem előre a korosztályos csapatokban, már megy a portugál és az angol nyelv is. Végül már többször együtt edzettem a nagycsapattal, például Otamendivel, Pizzivel, Weigllel is, akik segítettek, a tartalékok között a másodosztályban pedig volt olyan bajnoki, amelyen a meccs embere voltam.

– A szegedi öltözőben kik köszöntötték ismerősként?– Szerencsére többen is voltak ilyenek. Az utánpótlás-válogatottak révén Bencze Márk, Temesvári Attila, Gréczi Márton és Kővári Róbert is ismerős volt, utóbbi hozzám hasonlóan ráadásul pécsi kötődésű, ott is futballozott.