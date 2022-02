A jelentkezőknek nem kis kihívásnak kell eleget tenniük. A főszerepek eljátszásához elengedhetetlen a magabiztos ének- és tánctudás. Ráadásul a leendő kiválasztottnak olyan nagyságok után kell majd Roxie bőrébe bújnia, mint például Galambos Erzsi, Csákányi Eszter, Keresztes Ildikó vagy Malek Andrea.

A Chicago a bemutatása óta eltelt 47 évben a legtovább játszott amerikai musicallé vált a Broadway történetében. Hat kontinens 25 országában mutatták be, hazánkban is több mint tízszer vitték színre. A Szegedi Szabadtéri Játékokon augusztus 12-én mutatják majd be először a fesztivál története során. A pergő lendületű előadás megrendezésére Béres Attilát, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatóját kérték fel, akinek nevéhez több Dóm téri produkció fűződik már, mint a Valahol Európában musical, a Háry János daljáték, Verdi Álarcosbálja, a Cigányszerelem és Shakespeare Vízkeresztje is.

A Roxie szerepére jelentkezőket február 28-án Budapesten hallgatja meg a rendező. A castingon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet teljes alakos fényképes önéletrajz benyújtásával lehet megtenni a [email protected] címen. A jelentkezés nem jelent majd automatikus behívást a meghallgatásra, a személyes castingra kiválasztottakat írásban értesítik, akkor juttatják el számukra a meghallgatási követelményeket és a szükséges anyagokat. A casting pontos időpontjáról és helyszínéről is a visszaigazolásban értesülnek majd a jelentkezők. A reménybeli Roxie-jelöltek február 13-ig adhatják be jelentkezésüket.