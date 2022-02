Kilenc vadonatúj szociális bérlakást építtet a baksi önkormányzat, amelyeket tavasztól már birtokba is vehetnek a családok. A beruházásra mintegy 200 millió forintot nyert a település pályázaton, és az eredeti tervek szerint 4 telken – ezeket a Magyar Falu programos 2,75 millióból vásárolták – 12 könnyűszerkezetes lakás épült volna, de a jelentősen megnövekedett alapanyagárak miatt csak kilencre futotta, a többit nem tudták finanszírozni – tudtuk meg Búza Zsolttól, Baks polgármesterétől.

– A kivitelező vállalta, ha újabb pályázaton hat hónapon belül forrást nyerünk, a negyedik telken is felhúzza a szociális bérlakásokat. Ez a féléves határidő csütörtökön lejárt, és mivel nem sikerült a fedezetet biztosítani, a vállalkozó elállt a szerződéstől, ami részéről teljesen érthető döntés. Ezért a negyedik telekre, az újabb három otthonra új közbeszerzést kell kiírnunk – magyarázta a faluvezető. Jó hírrel is szolgált, elmondta, hogy jól halad a beruházás, a kivitelező várhatóan határidőre, vagyis március közepére, a javításokat és pótlásokat is beleszámítva végez a kilenc lakással. Jelenleg a homlokzat festése, a járda kialakítása és a gépészeti munka zajlik.

– A jelentkezők már most megtöltenék az új otthonokat. A felzárkóztatás mellett az épülő szociális bérlakásokkal az a célunk, hogy a fiatalokat, az ifjú házasokat, családokat helyben tartsuk. Ezért átdolgozzuk a szociális bérlakások­­ra vonatkozó rendeletünket, bővítve és rugalmasabbá téve azt, hogy minél szélesebb körből vehessék igénybe. Amint elkészülünk, a feltételek ki­kerülnek honlapunkra és a Facebook-oldalunkra is, és az érintettek pályázhatnak azokra – közölte Búza Zsolt.

Fotó: Török János

A polgármester elmondta, hogy jelenleg 23 szociális bér­lakás van Bakson, azaz az újabb kilenccel 32 lesz. Ezek közül 22 lakott, 1 felújításra szorul, amint azzal végeznek, azt is meghirdetik pályázaton.