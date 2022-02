A több mint négyszáz négyzetméteres padlástérben hét, saját fürdőszobával ellátott szobát alakítottak ki. A 4 és 5 ágyas szobákban egyszerre összesen 32 vendéget tudnak elszállásolni. A közösségi szálláshely ideális nagyobb rendezvények, képzések, találkozók lebonyolítására, de számos alkalommal szállnak ott meg átutazó turisták is.

A falu vezetése a napokban kapta a hírt, hogy a szálláshely felújítására benyújtott pályázatukat támogatja az Unió. A felújítás mellett az épület udvarán rekreációs teret alakítanak ki és egy rendezvénysátrat is vásárolnak. A hostel tetejére napelemek kerülnek, minden szobába légkondicionáló berendezéseket telepítenek, és az épületet belülről ki is festik. A tervek szerint a szálláshelyet működtető alapítvány további, saját forrás felhasználásával cseréli majd matracokat, az új arculathoz igazítva a textíliákat, ágyneműket, törölközőket is.

A hostel közösségi szálláshelyként üzemel. Ahhoz, hogy megfeleljen a kategóriájára vonatkozó feltételeknek, bővíteni kell a jelenlegi szolgáltatások körét. Az emeleti részen is ki kell alakítani a vendégek számára egy melegítőkonyhát, valamint a csomagok megőrzésére külön tárolóhelyiséget kell biztosítani. Az előbbit az eddig az étteremnek ingyenesen biztosított irodahelyiségben, az utóbbit a lépcsőházban, a lépcső melletti területen alakítják majd ki. Az alapítványnak ezeket a fejlesztéseket is saját erőből kell megvalósítania. A kivitelezés az árajánlatok benyújtása, valamint a legkedvezőbb feltételeket vállaló vállalkozók kiválasztását követően kezdődhet.