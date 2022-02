– Már a beruházás egynegyedén túl van a kivitelező, eddig a tervezett ütemterv szerint haladnak. A fő acél vázszerkezet elkészült, illetve megkezdték a tető szendvicspaneljeit beépíteni, ez a héten kész is lesz – számolt be Takács Gábor, a projektet kezelő Szentes Városi Szolgáltató műszaki menedzsere. Mint megtudtuk, a vásárlóknak az építkezés ideje alatt sem kell nélkülözniük a piacra járást: az építési területet egy kordonnal választották el, így a zöldségpiac továbbra is zavartalanul működik a munkálatok ideje alatt. A hosszú ideje húzódó beruházás végét is látni már, a kivitelező a tervek szerint májusban adja át a piaccsarnokot.

A város még 2017-ben nyert pályázati forrást fedett piac­csarnok építésére, de a beruházás nem akart valósággá válni. Előbb az eredeti terveket kellett átdolgozni, mert a közbeszerzésen beérkezett árajánlatok legolcsóbbika is jóval drágább volt, mint a rendelkezésre álló keret, így más építészeti karakterrel tervezték újra a csarnokot. Ezután a bontási munkákat is csak a tervezettnél később kezdték meg.

Már a csarnok tetejét építik. Fotó: Majzik Attila

Idén viszont már tényleg úgy néz ki, hogy egy meg­újult vásárcsarnok várhatja a kereskedőket és a vásárlókat, májusra az Apponyi téri zöldségpiacon a tervek szerint egy 350 négyzetméteres, részben nyitott, részben zárt piaccsarnok készül el elárusítóhelyekkel és üzletekkel. Az asztalok mellett hét pavilon és szociális helyiség is készül, a csarnok pedig temperáló fűtést kap majd.