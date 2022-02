„Nem én voltam és nem én leszek a magyar történelem legcukibb képviselője. Nincs behízelgő stílusom, néha hegyeseket mondok, de ez még mindig jobb, mintha hegyeseket köpnék a maszkomba, ahogy ma divat” – mondta a Hódmezővásárhelyen megtartott jelöltségelfogadó rendezvényén csütörtökön este Lázár János, a Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltje, aki immár hatodik alkalommal méretteti meg magát.

- Mi, vásárhelyiek mindig tudtunk vitatkozni, de évtizedek teltek el, hogy szót értettünk egymással. 2018-ban jött egy önjelölt megváltó, aki folyamatosan uszítja Hódmezővásárhely egyik felét a másikra, aki visszahúzza a várost, hogy aztán álszent módon a kormányra mutogathasson – emelte ki Lázár János.

3 év bizonyítványa: szájhős, szélhámos politika

- Ez a város korábban még ellenzékből is tudott fejlődni. Sőt, most is tudna, ha a polgármestere nem szabotőre és ellendrukkere volna a fejlődésnek. Nem mindegy, hogy valaki kihasználni akarja a vidéket vagy a hasznára lenni. Mert itt az előbbi történik, Márki-Zay csak fölfele, Hódmezővásárhely meg csak lefele. Ez az elmúlt 3 év bizonyítványa. Ezt tette velünk a szájhős, szélhámos és megosztó politika, amit a messiás most az egész országra rá akar szabadítani.

Lázár János kiemelte, számára a legfontosabb, hogy hasznára legyen a térségben élőknek.

- Hasznára tudtam lenni Hódmezővásárhelynek, Makónak és még több mint egy tucat településnek, közösségeknek, olykor konkrét személyeknek, családoknak. Aki hozzám fordult, számíthatott a segítségemre. Biztos jó lehet „megváltónak”, lájkbajnoknak és üstökösnek lenni, de én nem erre gyúrtam – emelte ki Lázár János.

Vásárhely nem dobbantó

A fideszes képviselőjelölt arról is beszélt, hogy a baloldal messiásának ideje lenne megértenie, hogy a vidék, például Vásárhely nem dobbantó, az itt élők nem kampányaktivisták, vagy ingyen statiszták.

- Vásárhely egy működtetésre és fejlesztésre váró város. Itt füvet kell nyírni, nem birkákat legeltetni, közétkeztetést kell biztosítani, nem fogyókúrára fogni a népet, könyvtárat kell építeni, gimnáziumot felújítani, nem pedig bénaságból, vagy szándékosan elbukni a kiharcolt forrásokat – hangzott el Lázár János beszédében.

A fideszes képviselő bejelentette, meggyőzte a kormányt, hogy a következő évtizedben indítsanak történelmi léptékű, mintegy 9000 milliárdos agrár- és vidékfejlesztési programot, ami háromszorosa annak a forrásnak, amit eddig a vidékre költöttek.

Ez a választás nem Márkiról és Lázárról szól

- Csongrád-Csanád megye 4-es számú választókerülete kicsiben az egész ország, április 3-án pedig Hódmezővásárhely lesz az ország. Itt csap össze legtisztábban és legélesebben az a két világ, az a két ajánlat, amit a politika tesz a magyaroknak április 3-án. Mert akármilyen csábító lenne azt hinni, hogy ez a küzdelem két ember teljesítményéről szól, hogy ki tett le többet az asztalra. Ha erről szólna, bizony könnyebb dolgunk lenne. A mi közös eredményeinket ugyanis még az ellenfeleink is kénytelenek elismerni. Csakhogy ez a választás nem csak Márkiról és Lázár Jánosról szól. Ez most az országról, mindannyiunk jövőjéről szól. A gyurcsányi és az orbáni, a multinacionális és a nemzeti, a bal és a jobb, a vidékellenes és a vidékpárti közti választásról. Arról, hogy előre menjünk-e vagy hátra.