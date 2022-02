Mezei Vidorral, a Hódmezővásárhelyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökével a Dobó utcában jártunk kedden, a bérlakás-felújítási program problémái miatt. A lakók azt is elpanaszolták, hogy január 1-jétől megemelték a lakbérüket.

Kató néni elkeseredett

Az egyik bérlő, Harper Lászlóné Nóvé Katalin megmutatta Mezei Vidornak az utolsó két lakbérének befizetését.

– A lakbérem 10 ezer 700 forintot volt még tavaly. Nekem ez is nagyon sok, mivel 40 ezer 600 forint a nyugdíjam. Ebből fizetem a lakbért, a vizet, a villanyt, fűtök most télen. Még jó, hogy a gyógyszert közgyógyra kapom. Gondolhatják, mennyi marad ennivalóra. Ezért is fáj annyira, hogy a legutolsó lakbér csekkem már 13 ezer 135 forintról szólt. A 2400 forint nekem hatalmas pénz. A szám elől veszem el a falatot, hogy be tudjam fizetni, mert nem járok segítségért kuncsorogni sehová – mondta az idős asszony.

A Dobó utcában mások is 2-3 ezer forinttal magasabb lakbérről számoltak be.

35 négyzetméteren

Szerdán a Szabadság téri önkormányzati lakásoknál is jártunk, ahol a Dobó, Bibó és Janáky utcákhoz hasonlóan, a város legszegényebb sorsú lakói laknak.

Hogy mindenkit érint-e a lakbéremelés, nem tudjuk, mint ahogy azt sem, hogy milyen indokkal történt ez a veszélyhelyzet kellős közepén, erről minden érintett mást tud. Az egyik lakó szerint decemberben kellett megújítani a szerződésüket a HVSZ Zrt.-vel, az új szerződések már a magasabb összegről szóltak. Egy 4 gyermekes családapának azt mondták a HVSZ Zrt.-nél, hogy késve adta be a szerződés-meghosszabbítási kérelmét, ezért kell magasabb díjat fizetnie 2022-ben. A hatfős család 35 négyzetméteres bérlakásban él.

Nem tudni, miért emeltek

– Mi három gyerekkel öten lakunk 33 négyzetméteren. Eddig 16 ezer 500 forintot fizettünk, januártól 20 ezer 739 forintra emelkedett a lakbérünk – tették elénk a számlákat Mohácsi Lászlóék.

Megmutatták azt a három mondatos levelet is, amelyet a lakbéremeléshez csatolt a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. „Tisztelt Bérlőink! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a bérleti szerződésben foglaltak szerint 2022 évre a lakbér összege Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkormányzati rendelete alapján január hónap első napjától kezdődően megemelkedik, a szerződésben foglaltak alapján a bérleti díj változása miatt külön módosító megállapodás megkötése nem szükséges.” Hogy milyen rendeletről van szó, nem írták le.

Amellett, hogy jelenleg veszélyhelyzet van, a HVSZ Zrt. decemberben elfogadott üzleti terében az szerepel: „Az önkormányzati bérlakások esetében 2021-ben nem emelhettünk bérleti díjakat a díjfizetési moratórium miatt, amelyet 2022. június 30. napjáig meghosszabbítottak, így nem számolunk a díjemelés jelentős hatásával.”

Az önkormányzatnak kedden küldött levelünkben rákérdeztünk a lakbéremelésre, de ezidáig nem kaptunk választ.