– Mihálik Edvin szegedi önkormányzati képviselő pártja, a Momentum szerint a migránsoknak joga van belépni Európába és a kontinens kötelessége őket elszállásolni és gondjukat viselni – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Chovanecz Kata. A szegedi Fidesz képviselője szerint a baloldal vezetőinek véleménye sem különbözik ettől.

Emlékeztetett, hogy Gyurcsány Ferenc már a 2015-ös válság idején követelte, hogy a magyar kormány nyissa meg a határokat és engedje be a bevándorlókat az országba. Márki-Zay Péter a baloldal miniszterelnök-jelöltje pedig a közelmúltban beszélt arról, hogy Magyarország legyen befogadó társadalom, és integráljuk a migránsokat.

Chovanecz szerint a Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter vezette baloldal – benne Szeged ellenzéki képviselőjelöltjeivel, Szabó Sándorral és Mihálik Edvinnel – több nyilatkozata is arról árulkodik, hogy hatalomra kerülve azonnal lebontanák a határt védő kerítést.

Chovanecz Kata arra is emlékeztetett, hogy a migrációs nyomás nem szűnt meg, hiszen tavaly is több mint 100 ezer határsértővel és több mint ezer embercsempésszel szemben intézkedtek a magyar hatóságok.

– Mi itt a déli határon 2015-ben szembesültünk vele, mit is jelent a migráció, amikor veteményt, udvart, lakóházat nem kímélve sok tízezer ember gázolt át javainkon, rajtunk. Mi szegediek megtapasztaltuk, mit jelentett, amikor százak táboroztak le parkjainkban – fogalmazott a képviselő. Kiemelte, pártjának továbbra is az az álláspontja, hogy semmilyen betelepítési kvótát nem fogad el, és a migránsok befogadását szuverenitási kérdésnek tekinti, vagy is Magyarország nem válhat bevándorlóországgá.