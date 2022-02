2020. november 2-án döntött úgy Maróti Tibor, hogy feláll a kanapéról a tévé képernyője elől, sportcipőt húz, és gyalogolni kezd. A szegedi férfi testsúlya akkor 117 kilogramm volt, ezért kezdett életmódváltásba, azóta mindennap 9 kilométert sétál, valamint lemondott a kenyérről, a csokoládéról és a cukorról. Jelenleg 78 kilo­grammot mutat a mérleg, ha rááll, a 3 XL-es inge és nadrágja pedig már csak egy emlék a ruhatárában, hiszen ma már az M-es méretű is elegendő rá.

– Nem tűztem ki magam elé hatalmas célokat, csak eldöntöttem, hogy mindennap sétálok, és visszaveszek az étkezésből. Csak annyit szerettem volna, hogy két számjegyű legyen a testsúlyom, így már akkor nagyon büszke voltam, amikor 99 kilót mutatott a mérleg. Az első hét után sikerült 4-5 kilogrammtól megszabadulnom, január elsejére elértem a 101 kilót, nyárra pedig a 85 kilogrammot. Azóta 78-80 kilogramm között van a súlyom. Nem becsülöm túl a sikert, de büszkeséggel tölt el, hogy 2020 novembere óta sikerült majdnem 40 kilogrammot fogynom. Semmi tudományos dolog nem áll emögött, csak a mérsékletes étkezésre és a rendszeres mozgásra volt szükség – részletezte Maróti Tibor.

Gyaloglás, pingpong, kondi

A napi 1 óra 40 perces séta mellett asztaliteniszezik Tibor, aki ezt a sportot 117 kilósan is űzte, azonban akkor a megye 3-as osztályban az általa megnyert meccsek aránya 33 százalékos volt, mostanra ez 87 százalékos lett. Emellett 4 hónapja edzőterembe jár, amely többek közt abban segít neki, hogy feszesebbé váljon a bőre, de elmondása szerint már kezd magán olyan izmokat felfedezni, amelyekről korábban nem is gondolta, hogy léteznek.

– Minden fejben dől el. Én nem hiszek a porokban és a kapszulákban, én abban hi­­szek, hogy a bevitt kalóriamennyiségre és a testmozgásra kell figyelni. Nem megoldás, ha valaki mindent megvon magától, sanyargatja magát, de a sportot nem párosítja hozzá, úgy nem lehet eredményt elérni, mert csak éhezik, stresszesebb lesz, nem érzi jobban magát a bőrében. Én egy héten 5–7 órát töltök a konditeremben, 4–6 órát pingpongozok, és mindennap 9 kilométert sétálok. Ez körülbelül 32 óra mozgást jelent, azt gondolom, érdemes a 168 órából ennyit a sportra szánni – magyarázta a szegedi férfi, aki 2020 novembere óta csaknem 3500 kilométert sétált.

Esőben, szélben, hóban és napsütésben is gyalogol. Úgy véli, kifogásokat könnyű találni arra, hogy miért ne menjen mozogni, de aki kitartó, az előtt nincsenek akadályok. Maróti Tibor kiemelte, 2020 óta sokkal másabb lett a közérzete, megváltozott az életminősége.

Tiltások helyett mérsékletesség

Az étkezéséről is beszélt, miszerint reggelire 3-5 darab extrudált kenyeret eszik, amelyről nem hiányozhat a sajt- vagy vajkrém, a sonka vagy párizsi, valamint a zöldségféle sem, végezetül pedig fél liter kakaót fogyaszt el. Ebédre levest eszik, vagy rántva halat, brokkolit, karfiolt fogyaszt, de előfordul az is, hogy kínai zöldséges tésztát választ. Vacsorára könnyedebb ételt eszik, néha levest. Az ízesített joghurtok és a kekszek is hozzátartoznak a napjai­hoz, ritkán pedig egy kis csoki is belefér. A napot este 10 óra körül gyümölccsel zárja, még ha erről többen le is akarták beszélni, szerinte igenis jótékony hatása van. Ügyel a folyadékbevitelre is, de víz helyett inkább cukormentes üdítőket iszik, valamint édesítőszerrel teát készít magának.

Néha persze egy soltvadkerti fagylaltkehely is belefér, ha a motoros barátokkal arra kirándulnak, ugyanis Tibor az életmódváltás során új hobbival is gazdagodott, a motorozás szerelmese lett.

Bátran áll fényképezőgép elé

Lapunknak elárulta, a legtöbb ismerőse meglepődik, amikor találkoznak az utcán, és előfordult már az is, hogy nem ismerte meg egy barátja, akivel másfél éve nem látták egymást.

– Találgatott, hogy ki lehetek, aztán mikor elárultam neki, megölelt. Ezután egyből azt kérdezte, hogy jól vagyok-e, nem vagyok-e beteg. A legtöbb embernek egyből az jut eszébe, hogy betegség állhat a háttérben, aztán amikor elmesélem nekik, mi történt, elismerő szavakat kapok. Jóleső. Ahogyan az is, hogy az esetem motivál másokat, hiszen van olyan kollégám, aki gyalogolni kezdett, és olyan is, aki az étkezésére figyel oda jobban – avatott be.

Maróti Tibor ma már nem menekül el a fényképező elől sem, sőt, bátran nézegeti otthon magát a tükörben. Eközben pedig olyan üzletekben vásárol ruhát, amelyekről azt gondolta, hogy oda bizony ő soha életében nem tér majd be.

A szegedi férfi azt tanácsolta azoknak, akik életmódot szeretnének váltani, hogy ne görcsöljenek rá, mert akkor nem sikerül, inkább apró célokat tűzzenek ki maguk elé. Hozzátette, akkor sem szabad megijedni, amikor a kezdeti siker után megáll a fogyás, hiszen vannak mély­pontok, ek­­kor kell igazán erősnek és ki­­tartónak maradni, számára az egyik ilyen pont volt a 102-ről 100 kilóra történő fogyás, nagyon nehezen akart mozdulni a mérleg nyelve. Megjegyezte, a fogyás előtt olvasott egy cikket, miszerint 60 napból áll az életmódváltás, nála pedig ez be is igazolódott: az első 20 nap a rombolás, az azt követő 20 nap az új szokások bevezetéséről szól, míg az utolsó 20 nap az, amikor rutinszerűvé válnak az új szokások.