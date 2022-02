Összesen 84 ezer 925 darab új munkaruhát vásárolt az Országos Mentőszolgálat 2,5 milliárd forintból. Ezek között van többek közt kabát, nadrág, póló és térdvédő protektor is. A mentést sokkal jobban segítő, modern munkaruházat már Csongrád-Csanád megye mentőihez is megérkezett, ezért a szegedi mentőállomáson szemügyre vettük az új darabokat.

– Az előző, már hasonlóan jól látható és jó minőségű munkaruhák kihordási ideje lejárt, ezért volt szükség az újak beszerzésére. Ez az öltözet külső megjelenésre hasonló, mint az előző volt, de néhány módosítás azért történt a bajtársak visszajelzései alapján. Ilyen például a nadrág és a kabát színe, amely sokkal élénkebb lett, valamint a fényvisszaverő csíkok is más technológiával készültek, így sokkal erősebbek, tartósabbak lettek – mondta el lapunknak Hangai József, az OMSZ Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa.

Az előző beszerzéskor már nagyon bevált a softshell kabát a mentőknél, így abból most nem egy, hanem két darabot kaptak fejenként, viszont az újakon már sokkal nagyobb zseb van, elfér benne a mentések kapcsán használt tablet is. Emellett a kabát ujja lecipzározható, így mellényként vagy kabátbélésként is tudják használni.

– Nagyobb változás van a nadrágon, ugyanis átalakult a mobiltelefon tárolására alkalmas zseb, sokkal egyszerűbben férünk hozzá, de minden más zseb elhelyezése is praktikusabb az előzőekhez képest. Két „elefántfülzseb” is készült, ez opcionálisan, ezekben mentéstechnikai eszközöket, vagy akár a tabletet tudjuk tárolni. Emellett a nadrág szabása szűkebb, anyaga rugalmasabb, amely kényelmesebb, jobb munkavégzést tesz lehetővé. Szellőzőnyílása is van a nadrágnak, ez főként nyáron teszi könnyedebbé a munkát. Mindemellett pedig egy tépőzárás technikával lehetővé vált az is, hogy akár két mentés között kivegyük vagy behelyezzük a térdprotektort – részletezte.

Hangai József hozzátette, derékövvel is kibővült a ruházatuk, valamint rövid és hosszú ujjú pólók is érkeztek. Utóbbiak felirata összehangolt a nadrág és a kabát színével, de ami még ennél is fontosabb szempont, hogy a felsők hosszított derekúak, így a beteg mellett, földön végzett munkakor nincs kint a dereka az életmentőknek.