Összesen 682 millió 220 ezer forint állami forrás biztosított a Madách Imre Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola új tornatermének megépítésére, azonban a beruházás még mindig nem kezdődhetett el. Tavaly júniusban a szegedi Fidesz elnöke, Bartók Csaba jelentette be, hogy a kormány biztosít pénzt az intézménynek a 2018-ban leégett tornaterem pótlására, ezért az elnöknél arról érdeklődtünk, hogy mi akadályozza az építkezést.

Kérdésünkre Bartók Csaba elmondta, információi szerint a kivitelezési tervek már tavaly év végére elkészültek, amelyek azóta a szegedi főépítészi iroda jóváhagyására várnak. Hozzátette, nem értik, hogy a város főépítésze azóta miért nem engedélyezte még a komplex csarnok terveit, de abban bíznak, hogy 1-2 hónapon belül meglesz a hatályos építési engedély, utána kiírják a közbeszerzést, és ha azt nem támadják meg, akkor végre el­kezdődhet a kivitelezés.

Megkerestük a szegedi önkormányzatot is az ügyben. Arról érdeklődtünk, van-e információjuk arról, hogy mikor kezdődik meg az építkezés, és eddig mi akadályozta azt, illetve hogy a város miként támogatja az intézményt a leégett épület kapcsán. Válaszukban azt ír­­ták, hogy a tavaly júniusban megjelent kormányhatározatban feketén-fehéren benne van, hogy a fejlesztés előkészítésének és megvalósításának felelőse az emberi erőforrások minisztere. Továbbá közölték azt is, hogy csaknem tíz éve nem az önkormányzat működteti az általános iskolákat, ha a város lenne a fenntartó, akkor már régen megépült volna a tanintézmény új tornaterme.

A beruházásról az intézményt működtető Szegedi Tankerületi Központnál is érdeklődtünk, amely lapunkat arról tájékoztatta, hogy a kormány által biztosított pénzből egy A típusú, 15-ször 30 méteres küzdőterű tornatermet hoznak létre. Megjegyezték, az építési engedély iránti kérelmet január 18-án nyújtották be, azonban az engedélyezéshez előzetes régészeti dokumentáció is szükséges, ennek elkészítése várhatóan 30 napot vesz igénybe, ezért a hatósági eljárás szüneteltetését kérték.

2018 áprilisában égett le a Madách-iskola tornaterme. Archív fotó: Frank Yvette Forrás: Frank Yvette

Mint ismert, 2018 áprilisában kapott lángra a Madách-iskola tornaterme, amely teljesen kiégett. Rövid időn belül harminc tűzoltó érkezett több kocsival a megye számos településéről, így sikerült megfékezni a tüzet és megakadályozni azt, hogy a szomszédos épületekre átterjedjenek a lángok. Tavaly lapunknak Pécskai Gabriella igazgató arról beszélt, hogy a járványhelyzet előtt a rendőrség tornacsarnokában tartották meg a testnevelésórákat a pedagógusok, a pandémia óta pedig jó időben az udvaron lévő sportpályán zajlanak az órák, rossz idő esetén pedig a barakk tornatermükben mozognak a gyermekek.