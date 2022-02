A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület évek óta hívja fel a figyelmet arra, hogy a tavasz kiemelt fecskevédelmi időszak, amiben a lakosságnak és az önkormányzatoknak óriási szerepe és felelőssége van.

Az elmúlt két évtizedben ugyanis több mint 50 százalékkal csökkent a hazai fecskeállomány. A folyamatot közös érdek megfordítani, hiszen a fecskék rengeteg kártevőtől megszabadítanak minket. A klímaváltozással még inkább felértékelődik a szerepük, mutattak rá az MME szakértői. Ahogy arról már lapunk is több alkalommal írt, új kártevő és betegségterjesztő rovar- és szúnyogfajok jelennek meg Magyarországon, az általuk terjesztett kórokozókkal együtt.

A biológiai védekezésben óriási a fecskék és a denevérek szerepe, ahogy más állatoké is, amelyek ezen kártevőket természetes úton gyérítik. Mérési adatokon alapuló becslés alapján tudtuk meg, minden fecske körülbelül egykilónyi repülő rovart fogyaszt el csak a költési időszakban. A nyár második felében akár 2 millió fecske is hiányozhat 2010 óta, tehát legalább kétezer tonna kártevő marad a környezetünkben.

A megfeleződés hátterében az élőhelyek átalakítása, a táplálékbázis csökkenése, a klímaváltozás mellett a fecskefészkek leverése áll.

A városiasodott, sárfészket építő fecskék állománycsökkenését azzal segítheti a lakosság, hogy fokozottan figyel a már meglévő fészkekre, bejelenti a hatóságnál azok esetleges leverését.

Otthon is elkészíthető műfészkeket is helyezhetnek ki a meglévők mellé a tavasz közeledtével – az eszközök elkészítéséről kisfilmeket is találnak az érdeklődők az MME honlapján.

A kertben, teraszon, ablakpárkányon is tudunk sárgyűjtőhelyet létrehozni, ahol alapanyagot szerezhetnek a fecskék. A parti fecskéket költőfalaik felújításával, ásóval, lapáttal függőlegesre faragásával segíthetjük.