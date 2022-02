Először 2020. novemberében írtuk meg, hogy az Osztróvszky utca 21. előtt sokszor uralkodnak áldatlan állapotok.

Továbbra sincs megoldva megnyugtatóan a 6721 Szeged, Osztróvszky 21. előtt a szelektív szeméttároló edények tárolása - kezelése. (...) a házban lakók (nagy számban) válogatás nélkül háztartási szeméttel töltik meg az edényeket - érkezett meg lapunkhoz olvasónk újabb panasza, amihez képeket is mellékelt. A gyűjtőedényeket továbbra is az utcán tartják. Azokat használják a járókelők is, dől belőlük a kommunális hulladék.

A fotókat és a panaszt továbbítottuk a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felé. A hulladékgazdálkodás korábbi tájékoztatása szerint az ingatlanhasználó vagy a lakóközösség a felelős a kukák tisztán tartásáért, tárolásáért és rendeltetésszerű használatáért, környéke tisztán tartásáért. A gyűjtőedények közterületen a szabályok szerint a szállítás napját kivéve nem tarthatók.

Ha a szelektív tároló tartalma nem felel meg a szelektív gyűjtés feltételeinek, a hulladékgazdálkodás pótdíjfizetési értesítőt hagy hátra, és kommunális hulladékként szállítja el, számlázza a szemetet. Így az ingatlan használóinak is az lenne az érdeke, hogy ne kerülhessen vegyes hulladék a szelektíves edényekbe. Mint megtudtuk korábban, erre a helyzetre a lakóközösségnek kellene megoldást találni - nem úgy tűnik, hogy van rá hajlandóság. Azt a szolgáltató nem tudja "kinyomozni", kik azok a lakóközösségből, akik nem rendeltetésszerűen veszik igénybe a szolgáltatást.