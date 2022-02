Jövő héttől új szakaszába lép a Tündérszépek országos szépségverseny: elkezdjük bemutatni azokat a hölgyeket, akik bejutottak a területi előválogatóba, azaz a zsűri úgy találta jelentkezési lapjuk és portfóliójuk alapján, hogy képviselhetik megyénket ezen a rangos megmérettetésen.

Április 6-ig megismerhetik Csongrád-Csanád megye 30 legszebb tündérszépét, akik közül 4-en juthatnak majd tovább a regionális válogatóba.

Természetesen az, hogy megkezdődik a jelöltek bemutatása, nem jelenti azt, hogy aki még nem adta le nevezési lapját, lecsúszott az idei versenyről. Az előzsűrizés folyamatosan zajlik, vagyis az ezt követően beérkező nevezések is érvényesek. Nem árt azonban tudni, hogy minél tovább halogatja valaki a döntést, annál inkább csökken az esélye, hiszen ha megtaláljuk a 30 megfelelő jelöltet, már nagyon nehéz lesz őket „kiütni” a versenyből az új jelentkezőknek. Akinek tehát álma betörni a szépségiparba, netán országos ismertségre vágyik, minél előbb érdemes jelentkeznie a tunderszepek.hu oldalon.

A Délmagyarország fotóriporterei még abban is segítenek, hogy tökéletes képsorozat készüljön a jelöltekről: a következő fotózást például jövő héten tartjuk. Azok a hölgyek, akik ránk bízták magukat, exkluzív környezetben, profi fotóssal dolgozhatnak majd azokon a képeken, amelyek alapján a zsűri megítéli majd őket.

Várjuk tehát továbbra is a nevezéseket, jövő héttől pedig megmutatjuk, kik azok, akik már biztosan ott vannak a verseny első fordulójában. Ők várják majd az értékeléseket is, hiszen portálunk olvasói is bejuttathatnak szavazataikkal valakit a regionális előfordulóba.