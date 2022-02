Friss hírek a koronavírussal kapcsolatban 1 órája

Régen láttunk ilyen tendenciát a szegedi szennyvízben

Már 75 ezernél is többen kapták el a vírust 2020 márciusa óta Csongrád-Csanádban. Bár országos átlagban enyhén csökkenő tendenciát mutat a szennyvíz koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, Szegeden emelkedést mutat a koncentráció. Továbbra is fontos a védőoltás felvétele, Kisteleken 830-an adatták be.

Országos átlagban enyhén csökkenő tendenciát mutat a szennyvíz koronavírus örökítőanyagának koncentrációja az előző hetekhez képest. Ez is arra utal, hogy süllyedőben a járvány ötödik hulláma – közölte szerdán a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Hozzátették, a koncentrációértékek csökkenése enyhe, egyelőre lassú ütemű, a mért értékek jelenleg az emelkedett koncentrációtartományba esnek. A friss adatokból kiderült, Szegeden emelkedett a koncentráció, de a tendencia csökkenő. A központ jelezte, a vírus továbbra is terjed, ellene az oltás jelenti a legerősebb védelmet. A koronavirus.gov.hu oldalon közzétett adatok szerint az elmúlt napokban emelkedett a fertőzöttek száma Csongrád-Csanádban is, múlt hét péntek óta 960-an betegedtek meg szerda reggelig. Így 75 ezer 217-re nőtt a 2020 márciusa óta regisztrált fertőzöttek száma megyénkben. Eközben a kistelekjaras.hu arról számolt be, hogy 830-an vették fel (döntően a harmadik) oltást a Kisteleki Egészségügyi Intézményben kialakított oltóponton. A központ januártól február közepéig minden héten csütörtökön, pénteken és szombaton biztosított lehetőséget arra, hogy helyben fel lehessen venni a Pfizer, a Moderna vagy a Sinopharm vakcinát. Volt olyan, aki már a negyedik adag oltóanyagot adatta be. Sipos Tibor aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos, az oltópont vezetője elmondta, az érdeklődés február közepéig folyamatosan emelkedett, igazolva azt, hogy jó döntés volt ilyen közel hozni az emberekhez az oltakozás lehetőségét. A kisteleki nappali kórház főorvosa hozzátette, a február közepén megjelent intézkedések miatt lecsökkent az érdeklődés, így az oltópont befejezte működését, de újabb, megnövekedett oltási igények esetében újra megnyitja kapuit. Az oltópont bezárásával azonban nem szűnik meg az oltások felvételének a lehetősége, a páciensek a háziorvosukkal egyeztetve továbbra is helyben felvehetik a kért oltást.

