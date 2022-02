A fideszes B. Nagy László 2010 óta tagja az országgyűlésnek, és valószínűleg a mostani az utolsó, képviselőként tett vagyonnyilatkozata, ugyanis a Mihálffy Béla indul a megyei 2-es választókerületben a Fidesz színeiben.

B. Nagy László képviselőként bruttó 1 millió 695 ezer forintot keres, és egy tavaly októberben vásárolt Lexus-szal jár dolgozni, és ügyeket intézni.

Nyolc helyett kettő

A képviselőnek tavaly még nyolc ingatlan szerepelt a nyilatkozatában, az ideiben viszont már csak kettő. B. Nagy László bányákat és telket is adott el, mindet Délegyházán. A politikus megtakarításai is gyarapodtak, részvényeket és államkincstári papírokat is tart, utóbbit több mint 22 millió forint értékben. A bankszámlája viszont a tavalyi 10 millió helyett már csak valamivel több mint 6 millió forintos egyenleget mutat.

Vetítővászon

Az MSZP-s Szabó Sándor tavaly úgy tűnik, hogy rákapott a részvényekre. A képviselőnek, aki havonta kicsivel több mint kétmillió forintot keres, tavalyi vagyonnyilatkozatában még csak 600 OTP-részvény szerepelt. Most már 775 darab van neki, és van neki 70 ezer darab egyéb értékpapírja is, és egy félmilliós nyugdíjbiztosítása.

A korábbi 1 millió 300 ezres lakáshitele 970 ezerre csökkent, és hárommillió forinttal tartoznak neki. Továbbra is a 2018-ban vett Fordjával közlekedik, és még megvan a 2018-ban kapott, akkor 68 ezer forintot érő vetítővászna is.

Farkas Sándor, Szentes és Csongrád térségének parlamenti képviselője régi motoros, 1998 óta tagja az országgyűlésnek, jelenleg pedig az Agrárminisztérium államtitkára is. Utóbbiért csaknem 1 millió 300, a képviselőségért pedig 1 millió 200 ezer forintot kap. Összesen négy ingatlana van, például egy szentesi háza és egy fábiánsebestyéni szántóföldje.

Tartozások is akadnak

Az államtitkárnak viszonylag sok, csaknem 38 millió forintos hitelintézeti tartozása van, szemben a 24 milliós megtakarításával. Továbbra is meg van neki a motorcsónakja. Mezőgazdasághoz kötődése pedig abból is érződik, hogy majdnem 11 százalékban részvényese a Kinizsi 2000 Mgzrt.-nek.

A megyei országgyűlési képviselők közül kétség kívül Lázár Jánosnak kellett a legtöbb időt eltöltenie a vagyonnyilatkozatának kitöltésével. Hódmezővásárhely és Makó képviselőjének 36 ingatlana van. Ezek között szerepel például egy tavaly Hódmezővásárhelyen vásárolt 23, és egy 10 hektáros szántó.

Több helyről

A fideszes politikus tiszteletdíja 1 millió 450 ezer forint, ami mellé még a Miniszterelnök Kormányiroda kormánybiztosaként 1 millió 296 ezer, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagjaként pedig 1 millió forintot kap. Idén január 1-jétől ehhez még a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány kuratóriumi elnökeként 950 ezer forint is jár neki. Lázár Jánosnak 14,5 millió forint készpénze van, a tavalyi 12 millióval szemben.

Szempont a márkahűség

Érdekesség, hogy a politikus tavaly kiadott egy Winston Churchillről szóló könyvet, ami után 7 millió 700 ezer forintot kapott. Lázár János márkahű, legalábbis ami az autókat illeti. A korábban vásárolt Land Rover Defendere mellé lízingelt egy ugyanilyen típusút és még megvan neki a Mini Cooper Cabriója is. A képviselőnek tartozása is jócskán akad. Magánszemélyeknek már nem 40, hanem 50 millió forinttal tartozik, és felvett 18 millió forint személyi kölcsönt, és 39 millió forintos beruházási hitelt is. Értékes vagyontárgyai között pedig továbbra is ott van gróf Széchenyi Zsigmond védett karosszéke is.

KÉPALÁ: A milliós tiszteletdíj mellé sok minden csapódik egy politikus keresetéhez. Fotók: MTI