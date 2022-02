Lezárult a nevezési időszak a Csongrád-Csanád megye tortája versenyre. Az Ország Tortája mintájára idén először megrendezett megmérettetésre három szegedi, három hódmezővásárhelyi, két makói és egy mórahalmi érvényes pályázat érkezett. Ezekről a Magyar Cukrász Ipartestület által felkért szakemberekből, illetve civilekből álló zsűri dönt majd.

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, a szakmai zsűri tagja elmondta, a receptek alapján már most is látszik, hogy a pályázók valóban igyekeztek a megyére jellemző gyümölcsökkel, fűszerekkel dolgozni, hiszen az alapanyagok között megtalálható a barack és a mák mellett a batáta, a rózsa, sőt a fűszerpaprika és a hagymalekvár is.

Kilencen adtak be pályázatot a megye tortájának elkészítésére. Március végén kiderül, mely édesség képviselheti Csongrád-Csanád megyét. Fotó: Török János

Az persze, hogy mindezek hogyan harmonizálnak a megálmodott tortákban, csak az első fordulós kóstolás után derül ki. Mindenki maximum két tortával nevezhetett, így a zsűrinek akár 18 tortát is véleményeznie kell majd. Kiss Zoltán, a Magyar Cukrász Ipartestület alelnöke, aki szintén helyet kapott a zsűriben, elárulta, itt a torták versenyeznek majd, az ítészek nem tudják, melyiket ki készítette. Az ízharmónia mellett figyelik a külalakot, a szeletelhetőséget és az állagot is. Ezek alapján választják ki a legjobb négy tortát, melyeket a márciusi második fordulóban az alkotóknak a zsűri előtt kell elkészíteniük. Az élő versenyen dől majd el, melyik lesz Csongrád-Csanád megye tortája, amelyet március 30-án Ópusztaszeren mutatnak majd be.

Magyar Anna, a Csongrád-Csanád megyei Értéktár Bizottság elnöke, a megye tortája zsűrijének tagja elmondta, a versenyt a Csongrád-Csanád megyei identitás erősítése program részeként valósítják meg, és bíznak benne, hogy az ország tortájához hasonló híre lesz megyénk tortájának is. A kiírás szerint egyébként a torta szeletének ára nem haladhatja meg a 200 forintot, a cél ugyanis, hogy mindenki megkóstolhassa, ne legyen pénztárcafüggő, hogy valaki megengedheti-e magának vagy sem