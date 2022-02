Különleges tárlat látható a Somogyi-könyvtár Odesszai fiókkönyvtárában. Budai László 18 vármakettjét állították ki. Ezek mindegyike magyar vonatkozású erődítményeket mutat be. A makettek mellett rövid leírás olvasható, amelyből nemcsak a várak legfontosabb funkcióiról, hanem építészeti megoldásokról, földrajzi elhelyezkedésükről, vagy éppen várvédőikről is érdekes információkat tudhatnak meg a látogatók.

– Kisgyerekkorom óta szerettem maketteket építeni. Ahogy mindenki, én is a dobozból megépíthető hajókkal, repülőkkel ismerkedtem meg először – mesélt a kezdetekről a szegedi férfi.

Fotó: Frank Yvette

– Az első vármakettemet még egyetemista koromban készítettem, amikor egy szemináriumon Lipótvár ostromáról tartottam kiselőadást. Azt gondoltam, így szemléltetem majd az eseményeket. Amikor pedig készen lettem, már nem is értettem, korábban miért csak kész makettekkel foglalkoztam – mosolygott.

Fotó: Frank Yvette

A téma annyira megtetszett Budai Lászlónak, hogy elkezdte sorozatban gyártani a várakat. Mindig azt készítette el, ami megihlette: vagy közelsége, vagy egy korábbi családi kirándulás emléke miatt, de olyan makett is készült, melynek a története fogta meg.

– A solymári várat például az erkélye miatt formáztam meg, ahonnan Izabella királynő búcsút mondott Erdélynek. De különös érzés volt például újra életre hívni a nándorfehérvári komplexum azon tornyát is, ahonnan Dugovics Titusz levetette magát a törökkel – beszélt munkáiról.

A makettek alapja karton- vagy farostlemez, a hegyek gipszből vannak. A várak mindegyike papírból készült és méretarányos. A falak tégláit és a tetők cserepeit László sokáig egyesével rajzolgatta meg, a legutóbbi alkotásaihoz azonban már készen nyomtatott ehhez sablont.

– Régen nehezebb dolgom volt: képeskönyvekből, fotóalbumokból tudtam csak utánanézni, hogyan festettek eredeti állapotukban a várak. Most már az interneten szinte minden elérhető: alaprajzok és képrekonstrukciók segítik a munkámat. Egy makettel azonban így is nagyjából egy hónapig szoktam dolgozni – beszélt hobbijáról.

Budai László főállásban történelemtanár a makói Juhász Gyula Református Gimnáziumban, így makettjeit az oktatásban is hasznosítja.

– A gyerekeket is jobban megfogja, ha a saját szemükkel látják, miről beszélek, nem mellesleg pedig élvezhetőbbé is teszem ezzel az órákat –magyarázta. Azzal viszont, hogy most először ki is állították makettjeit, immár nemcsak saját diákjai, de a szegedi fiatalok is láthatják munkáit.

Több iskolában fel is adták szorgalmi feladatként ezek tanulmányozását, hiszen sok, a tananyaghoz köthető vár látható a tárlaton, például a gyulai, a drégelyi, az egri, de a helyiek számára legkedvesebb szegedi is. A gyűjtemény nem teljes, hiszen László eddig összesen 23 makettet készített, további kettőn pedig most is dolgozik. Célja, hogy minden, a történelmi Magyarország területén lévő várat életre keltsen.