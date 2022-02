Közzétette a 2020 év elejétől 2021 novemberéig tartó időszak kampányelszámolását Márki-Zay Péter. Ebből kiderül, hogy volt, aki csak 500 forintot küldött neki, de akadtak jó páran, akik félmillióval „dobták meg” a kampányát, amelyből költött Facebook-hirdetésekre, sérelemdíjakra, perköltségekre, ügyvédre. A honlap adatait böngészve úgy láttuk, a nagy pénzeket főként zsebbe kapta, „névtelen levéladományokban”.

59 milliót adakoztak a támogatói

Az érintett időszakban nagyjából 59 millió forint támogatást kapott Márki-Zay Péter, ebből több mint 7 millió forint a Paypal-számlára, és 33 millió forint a kampányszámlára, a többi pedig levéladományban vagy készpénzben érkezett.

– Ez utóbbiakból 17 milliót magam fizettem be a kampányszámlára, a többit a készpénzes számlák kiegyenlítésére használtam fel – írta a honlapján Márki-Zay. Készpénzben 2020. május 12-én érkezett számára az első „névtelen levéladomány”, amelyből 2021 november végéig 113-at kapott. A legkisebb összeg 2000 forint volt, a legnagyobb pedig 500 ezer forint. Félmillió forintot tartalmazó „névtelen levelekből” 27-et kapott. De utaltak neki 1,6 milliót, és többen 1 millió forintot is.

Kálmán Olga könyvére 27 ezret költött

A banki utalások is érdekesek, ezek, főleg az év első 9 hónapjában már nem olyan nagy összegűek, mint amilyen pénzeket a „névtelen levéladományokban” kapott, 500 és néhány tízezer forint közöttiek. Hat számjegyű összeg csak ritkán fordult elő, egészen az előválasztás előtti hajráig, mert akkor már egymilliós adományok is érkeztek Márki-Zay kampányszámlájára.

Ahogy jött, úgy el is ment a pénz. Márki-Zay Péter összességében milliókat fizetett ki az elvesztett perei sérelemdíjaira.

A különféle ügyvédi irodák is rendkívül szép summát tehettek zsebre a nép egyszerű gyermekeinek megkuporgatott adományaiból, amelyeket Márki-Zay Péter a folyamatban lévő peres ügyekre, meg a lezárt peres ügyek után fizetett ki nekik. Utalt az adományokból bírósági illetékekre, no és a végrehajtó is többször kopogtatott a polgármester és miniszterelnök-jelöltnél, aki az adományokból utalta át az összegeket, nem pedig a saját családi költségvetéséből.

Márki-Zay Péter Kálmán Olga Márki-Zay Péterről szóló könyvét is megvette több példányban az adományokból, összesen 27 ezer forintért. De tavaly bérelt pulpitust tízezerért, vett asztalokat ötvenezerért költött 637 ezret kampánytollakra, sőt a Greenpeace-nek is utalt 30 ezret adományként.

Az adományokból több mint hárommillió forint a helyi buszközlekedést üzemeltető Jovány Gyulának is jutott a kampánybuszoztatásért.

A vagyonnyilatkozatában nincs adomány

A legnagyobb összeget Facebook- és Google-hirdetésekre költötte a baloldali miniszterelnök-jelölt, a közösségi oldalnak2021-ben 12 millió 968 ezer 134 forintot, míg a Google-nek 19 millió 779 ezer 654 forintot fizetett. Csak ez a két tétel megközelíti a 33 milliót a honlapján közzétett időszakban.

A Facebookra egyébként iszonyatos összegeket költött, 2019 április közepe és idén február 11-e között több mint 79,5 milliót. Látszik, hogy belendült a kampány is, ugyanis csak február 5-e és 11-e között, azaz egyetlen hét leforgása alatt 22,3 milliót fizetett hirdetésekre a közösségi oldalnak.

A nagyjából 60 millió forint értékű adományról egyébként Márki-Zay Péter a város honlapján közzétett polgármesteri vagyonnyilatkozatában nem tett említést.