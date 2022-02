Megháromszorozta a vidékfejlesztésre szánt pénzt a 2021-2027 közötti időszakban a kormány – jelentette be hétfőn, Zákányszéken, Nagy István agrárminiszter, aki Mihálffy Bélával, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltjével tartott lakossági fórumot a művelődési házban. A miniszter szerint ebben az időszakban 4 ezer 265 milliárd forint jut az agráriumra, amit továbbra is kiemelten kezelnek.

Nagy István elárulta, hogy igyekeznek minden gazdának kiszámítható jövőképet biztosítani, egyebek mellett azzal, hogy egyensúlyba hozzák a támogatásokat, így az agrárium finanszírozása kiegyensúlyozottabb lesz, mint korábban.

A kormány a vidék fejlesztését tartotta szem előtt. Fotó: Karnok Csaba

Az elmúlt időszakról szólva Nagy István arról beszélt, hogy komoly kihívásokkal kellett megküzdenie a magyar mezőgazdaságnak és a gazdáknak is. Emlékeztetett, hogy a koronavírus-járvány mellett állategészségügyi problémák, például a madárinfluenza és az éghajlatváltozás is gondot okozott a mezőgazdaságból élőknek. Ráadásul az alacsony felvásárlási és a nagyon magas önköltségi árak is nehezítik az ágazat helyzetét.

Ezeket a problémákat azonban a kormány tudta kezelni, most viszont az Ukrajnában kialakult háborús helyzet ad feladatokat. A miniszter felhívta a figyelmet, hogy a háború elől menekülőknek is szükségük van megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszerre, amit a kormányzat természetesen biztosít nekik. A Délmagyarország kérdésére válaszolva azt mondta, hogy Magyarország ellátása a háború miatt nincs veszélyben, viszont a gabonaárak emelkedése minden bizonnyal nem marad el.

Mihálffy Béla pedig arról beszélt, hogy a kormány 2010 után a vidék fejlesztését tartotta szem előtt. Egyebek mellett piacok, közkonyhák újultak meg, és az öntözés is újra a középpontba került. A képviselőjelölt szerint a kormány a magyar gazdákat megerősítette, és ezek után nem szabad visszatérni a baloldal vidékellenes politikájához.