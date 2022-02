Sándorfalva önkormányzata 134,7 millió forintos támogatást kapott a Kisvárosi Programból, melyet belterületi útépítésre fordítanak. Összesen 2,1 kilométer hosszan kerül aszfaltburkolat a Fürj, Fácán, Cinke, Őz és Zrínyi utcákra, illetve a Citera, Orgona, valamint az Árpád utca egyes szakaszaira. A nyílt közbeszerzési eljárás már lezajlott, a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel pedig csütörtökön írták alá a vállalkozási szerződést.

– Célunk volt, hogy ne csak központi beruházások történjenek a településen, ezért indult el az út- és járdaprogram – monda Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester. Kiemelte: az elmúlt 3 évben 57,5 millió forintot költöttek járdaépítésre, 2020-ban pedig önerőből teremtették elő azt az 50 millió forintot, melyből a Rózsa utcai útépítést meg tudták valósítani.

– Farkas Sándor miniszterhelyettes segítségével tavaly megkaptuk ezt az összeget a Kisvárosi Programból, melyből most több utcára is aszfaltos burkolat kerülhet. És mivel a TOP Plusz programba is pályáztunk, a következő ütemben további utcákban is lesz majd hasonló építkezés – tette hozzá.

Az eseményen jelen volt Farkas Sándor miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő is, aki kiemelte, mindig fontos beruházás, ami egy település lakóiért történik.

– Jó célnak tartom, hogy a sándorfalvi mindennapok közelítsenek a nagyvárosi élethez, vagyis hogy az itteniek is úgy tudjanak közlekedni, mint akár a megyeszékhelyeken lakók. Természetesen ehhez forrásokra is szükség van, ehhez pedig az ország gazdasági teljesítőképessége adja az alapot – tette hozzá. Majd dicsérve az ambiciózus vezetőket megjegyezte: Sándorfalva olyan fejlődésen megy keresztül az utóbbi években, melyre sosem volt még példa.

Kiss Endre, a kivitelező Bács-Bau System Kft. ügyvezetője elmondta, a munkálatok hétfőn kezdődnek és a tervek szerint májusig tartanak majd.