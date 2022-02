Míg legtöbben a fővárosba költöznek, hogy ott találják meg a számításukat, addig Túri Mónika épp az ellenkező irányba váltott jegyet: Pestről hazatérve Csongrádról irányít lemezkiadót és szervez koncerteket. Segítségével az „újjáéledő” Tisza Presszó országosan is jegyzett koncerthelyszín lett, ahová szívesen jönnek fellépni a zenekarok.

Sarock cd

– Gimnazistaként még nem gondoltam volna, hogy ezt fogom csinálni. A zene érdekelt, de a szervezés egyáltalán nem. Szerencsémre a tinédzserkorom és a magyar alternatív zene beindulása nagyjából egybeesett: Csongrádon az egykori Gold Clubban olykor léptek fel olyan alter, underground bandák, akiknek abban az időben meghatározó szerepük volt. A városban egyetlen lemezbolt volt, a Sarock CD, én minden zsebpénzemet ott költöttem el. Aztán persze megjelentek a zenei magazinok, meg az MTV, és azzal kinyílt a világ – mesélt a zenéhez fűződő viszonyáról Túri Mónika.

Jól sikerült a gyakorlat

A gimnázium után az akkor induló Budapesti Kommunikációs Főiskolán (mai nevén Budapesti Metropolitan Egyetemen) tanult tovább, az első ízben indított üzleti kommunikáció szakon.

– Alapító évfolyami tagként, közel százhúszan voltunk az intézményben. Zseniális tanáraink voltak, extra figyelmet kaptunk tőlük – idézte fel a koncertszervező.

– Én egy rendezvényszervező cégnél töltöttem a gyakorlatomat, ahol rögtön munkát is kaptam, így csöppentem bele ebbe a szakmába. Nagyon megtaláltam magam ebben a világban, élveztem a munkát, az azzal járó kihívásokat – mondta.

Túri Mónika koncertszervező segítségével újjáéledt a Tisza Presszó, amely országosan is jegyzett koncerthelyszín lett. Fotó: Novák Attila

Állásajánlat

A nagy változás a legváratlanabb helyen köszönt rá: Londonban, éjjel egy hamburgerező előtt belebotlott néhány ismerősébe, akik épp egy lemezkiadó létrehozásán dolgoztak.

– Nagyon tetszett az ötlet, fel is dobtam, hogy „nem vesztek fel?” Felvettek – emlékezett mosolyogva Móni.

– A Mamazone kiadónál sokat tanultam, teljesen új tudás­anyagot, tapasztalatokat kellett magamra szedni. Nagyon kicsiből, alulról építkeztünk, a létra minden fokát végigjártuk. Nagyon jó volt a zenekarokkal együtt végigmenni az úton – tette hozzá.

Irány Pongo Pongo

A tapasztalatszerzés után 2015-ben megalapították saját kiadójukat, a Pongo Pongo Collective-et. A kiadóalapítást az indokolta, hogy jobban kézben tudják tartani a döntéseket, szem előtt tartva a művészek érdekeit.

– Velünk jött a Turbo, a Grand Mexican Warlock, a Trillion és az Óriás is. Nekem szívszerelmem az összes zenekar, akivel csak dolgozunk, vagy valaha dolgoztunk. A saját kiadóval azt szerettük volna elérni, hogy mindenki a saját tempójában tudjon dolgozni, alkotni, mi pedig minél jobb lehetőségeket találjunk számukra az előrejutáshoz – részletezte.

A kiadói munka és a fővárosi pörgés mellett egy új szereplő is érkezett az életébe: kisfia született, ezt követően pedig nemsokára hazaköltöztek Csongrádra.

Jó döntés volt hazajönni

– Budakeszin éltünk, de gyakran jártunk haza, és egyre inkább nem akaródzott visszamenni. Csongrádon nagyon jó gyereket nevelni, én meg amúgy is szerelmes vagyok ebbe a városba: imádom a Tisza-partot, a gyógyfürdőt, mindent. Négy éve jöttünk vissza, és beigazolódott, hogy nekünk itt a jó – beszélt hazaköltözé- sükről.

Épp akkoriban újították fel a Tisza Presszót, a régi kocsma teljesen új arculatot és irányvonalat kapott az új üzletvezetéstől.

Varázslat a diófa alatt

– Az utóbbi tíz évben az élőzene kihalt Csongrádról, ezért kerestem a lehetőségeket, hogy zenekarokat hozzak ide. A Tisza Presszóban rábólintottak az ötleteimre, így elindult a TP Kert koncertsorozat – mondta Túri Mónika.

Az elmúlt évekre jogos büszkeséggel lehet visszanézni: a Tisza Presszóban megfordult többek között a Bëlga, a Péterfy Bori & Love Band, Little G. Weevil, a Vágtázó Halottkémek, Jónás Vera és Grecsó Krisztián is, hogy csak néhány nevet emeljünk ki. Mára már több zenekar és előadó is kifejezetten tervezi, hogy vidéki turnéjuk egyik állomása a Presszó kertje legyen.

– Ennek a kerthelyiségnek meg­­van a maga varázsa, pont ezt szeretik a zenészek is, hogy olyan emberközeli az egész. Egy olyan helyet sikerült kialakítanunk, ahol a zenekarok jól érzik magukat, és szívesen jönnek vissza hozzánk. Április közepén indul a #4 TP-Kert Koncertsorozat, idén is magasra tettük a lécet – összegzett.