Újra érezhetően kevesebben tudtak csak vért adni az elmúlt héten Csongrád-Csanád megyében. A visszaesés területileg egyenetlen volt. Míg több kitelepült véradáson jelentős mértékben elmaradt a remélttől a véradások látogatottsága, addig néhány városban – így például Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Szentesen – most sokat javult az eredmény.

– Ahhoz, hogy megelőzhessük a vérhiányt, a jövő héten is számítunk azokra, akik vérükkel életeket tudnak menteni!

– hívja fel a figyelmet az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös közleményében.

Február 7-e és február 13-a között 418 egészséges véradóhős ment el életet menteni! Eredetileg úgy tervezték, hogy erre a hétre 525 véradóra van szükség. Így az elmúlt héten a visszaesés: -20 százalék volt! Hogy soha ne alakuljon ki vérhiány, arra kérnek minden egészséges Csongrád-Csanád megyeit, hogy menjen el vért adni, vért adni biztonságos.

Minden 18 év feletti felnőttől, ha egészségesnek érzi magát, nem járt az elmúlt 30 napban külföldön, azt kérik a közleményben:

jelentkezzen véradásra bármelyik véradásunkon! Nagyon fontos, hogy biztosítani tudjuk a már kórházban fekvő, vagy a lecsengő járványos időszakban kórházba kerülő emberek életmentő beavatkozásaihoz, kezeléseihez szükséges vérmennyiséget!

Fontos

Koronavírus-elleni oltás után is szabadon lehet vért adni, hacsak valaki a

vakcina mellékhatásai miatt nem érzi elég jól magát! Nincs szükség védettségi igazolványra véradáshoz!

Lényeges még, hogy továbbra is érvényesek azok a biztonsági előírások, amelyeket minden esetben be kell tartanunk: a kézfertőtlenítés, a hőmérőzés, a szeparációs távolság betartása, néhány helyen a teremben tartózkodók számának maximalizálása, a védőeszközök viselése, a kötelező kérdések megválaszolása. Ezzel a szakmai protokollal a véradók, a vért kapók és a helyszínen dolgozó szakemberek egészségét is védjük! A vér mással nem helyettesíthető, a véradás biztonságos, a koronavírus-fertőzés

cseppfertőzéssel terjed.

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete ezeken az intézeti helyszíneken és időpontokban várja február 27-ig rendszeres, visszatérő és új véradóit:

SZEGED – Vérellátó Központ, Honvéd tér 4.:

Február 14. hétfő: 07:00-14:00

Február 15. kedd: 07:00-14:00

Február 16. szerda: 10:00-18:00

Február 17. csütörtök: 10:00-18:00

Február 18. péntek: 07:00-14:00

Február 21. hétfő: 07:00-14:00

Február 22. kedd: 07:00-14:00

Február 23. szerda: 10:00-18:00

Február 24. csütörtök: 10:00-18:00

Február 25. péntek: 07:00-14:00

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY – Vérellátó Osztály, Dr. Imre József utca 2.:

Február 17. csütörtök: 08:00-13:00

Február 23. szerda: 13:00-16:00

Február 24. csütörtök: 08:00-13:00

MAKÓ – Véradó Állomás, Kórház utca 2.:

Február 14. hétfő: 08:00-13:00

Február 21. hétfő: 08:00-13:00

SZENTES – Vérellátó Osztály, Sima Ferenc utca 44-58.:

Február 15. kedd: 7:30-12:00

Február 16. szerda: 7:30-12:00

Február 17. csütörtök: 14:00-17:00

Február 22. kedd: 7:30-12:00

Február 23. szerda: 7:30-12:00

Február 24. csütörtök: 7:30-14:00

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete ezeken a külső helyszíneken és időpontokban várja február 27-ig rendszeres, visszatérő és új véradóit:

Február 15. kedd: 13:00-17:00

Mindszent, Keller Lajos Művelődési Ház

6630 Mindszent, Szabadság tér 37.

Február 17. csütörtök: 10:00-13:00

Forráskút, Jerney János Művelődési ház

6793 Forráskút, Petőfi Sándor utca 3.

Február 18. péntek:14:00-17:00

Deszk, Idősek Klubja

6772 Deszk, Tempfli tér 10.

Február 19. szombat: 08:00-10:00

Hódmezővásárhely, Csúcsi Olvasó Kör

6800 Hódmezővásárhely, Jókai utca 58.

Február 21. hétfő: 14:00-17:00

Tömörkény, Művelődési Ház

6646 Tömörkény, Kossuth Lajos utca 118.

Február 22. kedd: 08:00-11:00

Maroslele, Könyvtár

6921 Maroslele, Makói utca 2.

Február 23. szerda: 13:00-17:00

Sándorfalva, Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ

6762 Sándorfalva, Széchenyi utca 24.

Február 24. csütörtök: 10:00-14:00

Röszke, Művelődési Ház

6758 Röszke, Dózsa György utca 1.

Február 25. péntek: 09:00-15:00

Kistelek, Klebelsberg Kulturális Központ

6760 Kistelek, Petőfi Sándor utca 7-9.

Ajándékokkal várják a véradókat

A közös közleményben kitérnek arra is, hogy minden véradót megajándékoznak:

- 1000 forintos étkezési jeggyel

- egy belépővel a makói Hagymatikum fürdőbe

Emellett további értékes nyereményeket is kisorsolhatnak.

Ha egy vállalkozásnál legalább 25 fős kollektíva adna vért, házhoz megy a véradás!

Ilyenkor a cég dolgozói automatikusan részt vesznek nyereményjátékban!

A részletekről +36 70/933-8267-es telefonszámon lehet érdeklődni!

Aki vért ad:

vigye magával azonosító okmányát, lakcím és TAJ-kártyáját!

A véradási helyszínekről és időpontokról ezeken az oldalakon MINDIG lehet tájékozódni:

http://www.ovsz.hu/ver/veradasok

http://voroskereszt.hu/hogyan-segithetsz/veradas/veradasi-helyszinkereso/

A meghirdetett véradások elérhetőek még a Magyar Vöröskereszt ingyenesen letölthető mobil applikációja segítségével is: https://www.veradas.hu/hirek/toltsd-le-te-is-az-uj-verados-mobilalkalmazasunkat

Továbbá a szegedi véradóknak regisztrációt javasolnak, amit ITT lehet megtenni.