Mint mindig, bemelegítéssel kezdtek szerda reggel a szegedi senior linedance klub nyugdíjas tagjai, ami azért is hasznos, mert fűtés hiányában hűvös a Földváry utcai helyiség. Jó hangulatban viszont nem volt hiány: a csak hölgyekből álló csoport tagjai lelkesen üdvözöltek minket, táncra invitáltak, majd azonnal érkeztek a vicces beszólások: mosolyogjon mindenki, mintha élvezné, és azért ilyen lassú a tempó, hogy élesek legyenek a képek, ne mozduljanak be.

A mosolygást nem kell ám erőltetni, annyira természetesen jön, hogy majdnem én is kedvet kaptam egy menetre. Megígérem, hogy legközelebb beállok, a táncosok pedig, hogy a szavamon fognak. Ennyiben maradunk.

Megfogta a szellemiség

A linedance és az amerikai country úgy vannak, mint a borsó meg a héja. A büszke texasiak indulójával, a God Blessed Texasszal melegítenek a nyugdíjasok. Utána jön Kenny Rogers, a Gamblerrel, miközben Molnár Tímea oktató utasításokat kiabál, a táncosok pedig ennek megfelelően fordulnak.

– A linedance-­nek hatalmas kultúrája van. Én egy belgiumi diplomata közreműködésével ismerkedtem meg a tánccal, aki hazajött Magyarországra, és tanítani kezdett. Megfogott az egész szellemisége. Pomázra jártam hozzá tanulni. Közben én elkezdtem a szegedi klubot szervezni, két barátnőmnek megtanítottam az alaptáncokat. Akkor még létezett a Riverside countryegyüttes, az ő koncertjein táncoltunk a színpad előtt, a közönség is kedvet kapott, egyre bővült a csapat – meséli Molnár Tímea oktató.

A lényeg A senior linedance tánc az agynak, a testnek és a szívnek. Speciálisan az aktív nyugdíjas korúak számára kidolgozott mozgásprogram. Fő cél, hogy a bemelegítés és a célzott gyakorlatok során átmozgassák az egész testet, majd a tánccal a mozgás mellett bekapcsolják az agyat is.

Le kellett lassulni

A Szeged Linedance Klubot Timiék 2005-ban alapították, baráti körként működnek. Céljuk a country és western tánc terjesztése, megismertetése, oktatása. A 17 éves klub tánciskolaként működik, Timi szerint 250-300 ember biztosan megfordult nálunk a közel két évtized alatt. A senior linedance kényszerből született, Timi balesetet szenvedett, egy lábműtét és trombózis után nem tudott ugrálni, de a táncra mint terápiára szüksége volt, így egyszerűen kicsit lelassult, ebből lett a senior linedance.

Nem csak a tánc a lényeg, a társaságért, a jó hangulatért járnak hetente kétszer táncolni a nyugdíjasok. Fotók: Kuklis István

Hetvenen túl is van élet

Közben a tagok is körbeülnek, kicsit pihennek, gyöngyöznek a homlokok. Jucus a legrégebbi tag, még a nagy csapat tagja volt, de hét éve, mint mondja, lerobbant a lába, így került a seniorcsapatba. A korelnökre vonatkozó kérdésre rövid vita robban ki, majd megegyeznek, hogy Franciska az 75 évével, de többen vannak hetven év feletti tagok, Franciska pedig leg­alább tízet biztos letagadhat. Amikor arról beszélünk, ki hogyan talált rá a társaságra, Hilda azt meséli, hogy amikor nyugdíjba ment, két évig nem tudott mit kezdeni magával.

– A könyvtárban megtaláltam a Közéleti Kávéház prospektusát, abban volt benne a senior linedance, eljöttem, és rácsodálkoztam, hogy úristen, ez tök jó! Meg hogy basszus, hetvenen túl is van élet – mondja. Kijelentését hangos nevetés fogadja.

Fotó: Kuklis István

Kihozni a legjobbat

Abban mindannyian egyetértenek, hogy ide mindenki azért jön, hogy a tánc mellett jól érezze magát. Hilda hozzáteszi, hogy ami ront rajta, az számára a fellépés, mert azt nem szereti a stressz miatt, de azt mondta, Timi megérdemli, hogy ezt ezt leküzdje és kiálljon a színpadra táncolni. A szerdai és pénteki egy óra után (a második alkalmat úgy kellett kikönyörgni Timinél) az egész napjuk ilyen jó hangulatban telik. Facebook-csoportjuk is van, mindent tudnak egymásról, azt is, hogy ki mikor mit sütött. Hilda kap szót megint:

– Az a jó, hogy itt már nincs áskálódás, ide mindenki azért jön, hogy ami hátravan, abból hozzuk ki a legjobbat.

Nagyik a színpadon

Azt mondják a nyugdíjas countrytáncosok, ahogy ők hívják magukat, westernnagyik, hogy együtt rendíthetetlenek. Ha valakinek ajánlani kellene, így tennék: ha idejövünk, nem érezzük a kort, jó a zene, jó a társaság, lehet fiatalodni, és idősebbek is elkezdhetik. Annak mindannyian örülnek, hogy a család is büszke rájuk, az unokák meg is lepődnek, amikor színpadon látják a nagyit, aztán boldogan dobják a puszit és integetnek.