Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire tevékenyen is lehet emlékezni: ezt bizonyították csütörtökön délelőtt katonák és csonkás diákok a Belvárosi temető református részén rendhagyó, hadisírgondozással egybekötött megemlékezésen. Azzal adták meg a tiszteletet a szabadságharc hőseinek, hogy megtisztították sírjaikat, rendbe rakták azok környékét, majd mécsest gyújtottak a nyughelyeken.

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Nyilvántartó Parancsnokság 12. Hadkiegészítő és Toborzó Irodája és a Szegedi SZC Csonka János Technikum diákjai mellett a munkában részt vettek a MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 46. Heim Géza Területvédelmi Zászlóalj tagjai is.

Fotó: Török János

– Egy toborzóiroda feladatai közé tartozik a toborzás mellett a katonai igazgatás, az érdekvédelem, a honvédelmi nevelés, a hadisírgondozás is – mutatott rá Süveges Tamás hadnagy, az iroda munkatársa. Megyei szervezetként Csongrád-Csanád megyében végeznek hadisírgondozást és kutatást, 1848-as, első és második világháborús, 1956-os sírokat kutatnak fel és tárják fel levéltári kutatásokkal az ott nyugvó emberek múltját.

A Csonka két 12.-es diákja, Szabó Krisztina Anita és Bán Kitti is segített rendbetenni a 48-as honvéd sírját. Fotó: Török János

– Több mint 3000 ilyen személyről tudunk a megyében – tette hozzá a hadnagy, aki azt is elmondta lapunknak, hogy azokban az iskolákban, amelyekkel megállapodást köt a Magyar Honvédség, a kadétprogram keretében iskolai közösségi szolgálatot is teljesíthetnek a diákok. Így kapcsolódtak be a hadisírgondozásba a Csonka János Technikum tanulói is.

Három 48-as katona sírját tették rendbe, ezek közül kettő, Beczkes József református lelkész, a szabadságharc honvéd őrnagya és Kapcsándy Károly 48-as honvéd sírja viszonylag jó állapotban van. A legrégebbi, leginkább leromlott síremlék alatt Ollik Pál 1848/49 honvédszázados nyugszik. A honvédek személyére vonatkozó adatokat még kutatják.