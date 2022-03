A több mint egymillió lakosú Odessza az ország 5. legnagyobb városa, legfontosabb ki­­kötővárosa – és sajnos egyre többször kerül be az Ukrajnából érkező hírekbe. Lakosai már homokzsákokat töltenek vagy menekülnek, készülve az orosz támadásra.

Ipari, kulturális, tudományos és oktatási központ, gyógy- és üdülőhely, tengerparti üdülősávja mintegy 100 kilométer hosszú. Míg Odessza 1957 óta testvérvárosunk, másik ukrajnai testvértelepülésünk, a kárpátaljai Rahó a Tisza forrásvidékéről 1939 óta áll ilyen kapcsolatban Szegeddel. Régi lapszámainkban az odesszai kapcsolat első nyomait kutattuk.

Erősödjék a barátság

Mint írtuk fentebb, 1957-ben kezdődött a testvérvárosi kapcsolat, de a megállapodás aláírásáról nem találtunk hírt az az évi Délmagyarországokban. Egy testvérvárosi delegáció látogatásáról azonban beszámoltak: Szeged „felszabadulásának” 13. évfordulójára rendeztek város­szerte nagy díszünnepségeket 1957 októberében. Erre Odessza és Lodz küldöttségét is meghívták, előbbi városból ötfős delegáció érkezett. Egy hetet töltöttek Szegeden, távozásukkor írta lapunk: „Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy Odessza és Szeged városok lakosai között a barátság állandóan erősödjék.”

Odessza a Dél-Alföldön

Ezt nem bízták a véletlenre, a 60-as, 70-es években rendszeresen utaztak oda és vissza küldöttségek. Ifj. Komócsin Mihály, az MSZMP Szeged városi bizottságának első titkára maga is jegyzett egy cikket lapunkban 1961. június 11-én, Szeged és Odessza barátságának elmélyítéséért! címmel. A keményvonalas Komócsin volt az egyik, aki miatt megyénket az államszocializmusban Pol-Pot megyének „becézték”.

Írásában a két város barátságának indokaként azt hozta fel, hogy odesszaiak segítettek 1944-ben felszabadítani Szegedet – és 1956-ban is leverni a forradalmat, amit ő ellenforradalomnak nevezett. A testvérvárosi kapcsolatnak állítottak emléket Szegeden Odessza városrésszel, amit 1960-ban még téglablokkos házakkal kezdtek el építeni, de aztán váltottak a jól ismert panelházakra.

Riport a Szeged utcából

Szeged első lakótelepe készült el itt. Azt viszont sokan nem tudják, hogy Odessza délnyugati városrészében is van egy Szeged (Szegedszkaja) utca, ami a két város kapcsolatáról kapta a nevét. Lapunk újságírója körül is nézett a szintén házgyári elemekből felhúzott épületek között 1967-ben. A testvérvárosi kapcsolat jegyében avatták fel az emlékkövet is, ami ma is látható a Vedres utca elején. Szeged-Odessza testvérvárosok emlékkövének átadásáról a Délmagyarország is beszámolt, Odessza küldöttsége is részt vett rajta.