Sokak kezében volt pálinkáspohár, de az ételek is csábították a látogatókat. Kínáltak sok más mellett sült bőrös malacot, csülköt, sült kolbászt, töltött káposztát, lángost, tócsnit és lepényt, édesszájúaknak gofrit, rétest, kürtős kalácsot. Lehetett - és keddig még lehet is - kóstolni és beszerezni sokféle mézet, szarvasgombát és erdei gombákat, különféle kézműves sajtokat. A finomságok mellett kézműves kirakodóvásár, vidámpark, játszóházak, koncertek és bemutatók is várják a város lakóit.