Oktatási tömbbé alakítja át a Szegedi Tudományegyetem a korábbi sebészeti klinika épületét mintegy 8 milliárd forintból. Az építkezés már egy éve tart, most pedig elérte a legmagasabb pontját az építkezés, ezért csütörtökön bokrétaünnepet tartottak. Az eseményen Rovó László rektor elmondta, ez az épület egyike azoknak, amelyet 100 évvel ezelőtt a nagy elődök megalkottak Klebelsberg Kunó irányításával, és most ezekre a régi alapokra, az új lehetőségeket felhasználva a következő 100 évet építik fel. Hangsúlyozta, egy 21. századi, minden igényt kielégítő oktatási, sebészeti és kutatási centrumot hoznak létre. A rektor jelezte, az egyetem orvosképzése, az oktatás minőségének megőrzése és fejlesztése kiemelt prioritás.

Fendler Judit kancellár arról beszélt, hogy még 2016-ban nyertek forrást a beruházásra, és hosszú küzdelmek vezettek oda, hogy 2021 elején el tudták indítani a beruházást, melynek során teljesen átalakul a több mint 10 ezer négyzetméteres épület. Közölte, jól haladnak a munkálatok, a tervek szerint 2023 elején zárul a projekt. A kancellár úgy fogalmazott: a tömb elsődleges otthona lesz a 21. századi egészségügyi képzésnek. Leszögezte, a régi alapokon és a régi hagyományokon nyugodva egy hipermodern eszközparkkal felszerelt kompetenciaközpont jön létre. Az oktatás 2023 szeptemberében kezdődhet el a hiánypótló épületben – tette hozzá.

Lázár György, az SZTE általános orvostudományi karának dékánja szerint az épület az eltelt csaknem száz évben a sebészeti szakmák bölcsője volt, mert innen indult az összes sebészeti szakma, a traumatológia, az ortopédia, az idegsebészet és az anesztézia is. Az épület arról is híres, hogy számos úttörő beavatkozás helyszíneként szolgált, például Közép- és Kelet-Európában először itt végeztek élődonoros vesetranszplantációt. A dékán szerint most már más feladata lesz az épületnek, a hallgatók bölcsőjévé válik majd.

A munkálatokat az AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. végzi, melynek projektvezetője, ifj. Hévizi János elárulta, a gépészet a pinceszinten kap helyet, a földszinten közösségi terek, míg a magasföldszinten az irodák lesznek, valamint az utóbbi szinten egy nagy létszámú előadótermet is kialakítanak. Az első, második és harmadik emeleten laborok, szimulációs terek, a tetőtérben pedig az állatház és a hozzájuk kapcsolódó egységek működnek majd.