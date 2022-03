Fiatalos lendülettel felvértezve maximális erőbedobásra kényszerítette a Ferencváros a tartalékos Pick Szegedet a Pick Arénában. A hazai siker viszont nem volt veszélyben, 31–27-re nyertek Bodó Richárdék a férfi kézilabda NB I. 17. fordulójában.

Bombac, Tönnesen és Stepancic továbbra is sérült, így két fiatal, Szilágyi és Hegedűs is helyett kapott a meccskeretben, amelyből ezúttal Gaber is hiányzott.

Szegedi góllal indult a mérkőzés Blonz révén, azonban a ferencvárosiak hamar megmutatták, nem feltartott kézzel érkeztek. Szemmel láthatóan gyorsították a vendégek a játékot, aminek köszönhetően szorosan tapadtak a szegediekre. 6–4-nél a 15. percben mutatott az eredményjelző először kétgólos különbséget, majd a 21.-ben már 8–6-ra a vendégek vezettek. Zernovic parádésan védett, bár hazai oldalon Alilovic sem maradt adós a védésekkel. A félidő hajráját megnyomták a szegediek, így a legminimálisabb különbséggel, de ők vezettek a szünetben.

18–15 után hatalmas gólokkal épített nagyobb előnyt a Szeged, Martins és Bodó tündökölt ekkor leginkább. 24–18-nál mutatta a legnagyobb különbséget az eredményjelző, majd a kettős emberelőnyt a vendégek használták ki. A vége négygólos Pick-siker, csütörtökön 18.45-től pedig jön az utolsó csoportmeccs a Bajnokok Ligájában, a francia Montpellier érkezik a Pick Arénába.

Juan Carlos Pastor: – Gratulálok a Ferencvárosnak, az egész idény során jól kézilabdáznak. Az első félidőben jól védekeztünk, de támadásban sokat hibáztunk, Zernovic minden pozícióból jól védett. Fontosnak bizonyult a második játékrész eleje, amikor nagyobb különbséget építettünk fel. Sikerült már hat góllal is vezetnünk, de a sok kiállításunk miatt a Ferencváros visszajött a mérkőzésbe. A legnagyobb problémánk, hogy sérülések és gyenge teljesítmények miatt mindig ugyanazok a játékosok vannak a pályán. Gratulálok a csapatomnak és köszönöm a hozzáállásukat, mint ahogy a szurkolóknak is, hogy végig mellettünk álltak és végig remek hangulatot teremtettek az arénában.

Pick Szeged–Ferencváros 31–27 (12–11)

Férfi kézilabda, NB I., 17. forduló. Szeged, Pick Aréna, 2600 néző. Vezette: Felhő, Öcsi.

Pick Szeged: Alilovic – Radivojevics, Garciandía 5, Mackovsek 3, Bánhidi 5, Bodó 6, Blonz 5/2. Csere: Mikler (kapus), Martins 4, Rosta M., Sostaric 3, Szilágyi B., Henigman, Hegedűs P. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Ferencváros: Zernovic – Bujdosó 1, Mikita J., Bognár A. 4/1, Debreczeni D., Nagy B. 5, Kovacsics P. 1. Csere: Győri K. (kapus), Andjelics, Füzi, Ónodi Jánoskúti 7/2, Prainer 3, Bohács 3, Imre B. 2, Pordán 1. Vezetőedző: Horváth Attila.

Hétméteres: 3/2, ill. 3/3.

Kiállítás: 8, ill. 8 perc.