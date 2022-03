Lázár János vásárhelyi, Dobó utcai lakossági fórumán többek között arra is kíváncsiak voltak az emberek, hogy bővítik-e a tramtrain pályáját. Kiderült, hogy nyitott kapukat döngetnek a vásárhelyiek.

November 29-én kezdődött a vasútvillamos beüzemelése, azóta szállít utasokat. Hatalmas a sikere. Ma már többen járnak Hódmezővásárhely és Szeged között tramtrainnel, mint autóbusszal – mondta Lázár János országgyűlési képviselő, a Fidesz jelöltje.

Először a vasútvillamos teljes kapacitású működését állítjuk be. Zajlik a Szeged és Szabadka közötti vasúti forgalom visszaállítása is. Ha Vásárhelyen igény lesz rá, a következő 5-10 évben lehetőség lesz a bővítésre. Nem a vasúti sín lefektetése kerül ugyanis sokba, hanem a járművek értéke volt magas. Jelenleg nyolc villamosvasút jár Hódmezővásárhely és Szeged között. Még további négy érkezik, vagyis összesen tizenkét járművünk lesz. Lehetne egy új kört építeni, ami a Kutasi utat, a Jókai utcát is érintené és a Damjanich utcán jönne vissza a belvárosba. A tramtrain vonal hossza jelenleg Hódmezővásárhelyen 3,5 kilométer, amit meg lehet duplázni, vagy akár 7, 8, 10 kilométerre növelni – mondta Lázár János. Hozzátette, naponta 1800-2000 ember használja a tramtraint, a szerelvények tele vannak és nem csak azért, mert jelenleg ingyenes.

12 jármű már alkalmas lesz a nagyobb körre. Ha lehetőséget kapok, hogy a következő 4 évben tovább dolgozzunk együtt, az egyik cél a bővítés lesz – emelte ki a képviselő.

Ugyancsak a vasútvillamoshoz kapcsolódó hír, hogy a MÁV április 3-tól életbe lépő új menetrendje szerint a tramtrain 11 megállója feltételes megállóhellyé alakul. A szerelvények csak akkor állnak meg, ha vannak fel- illetve leszálló utasok. A MÁV feltételes megállóhelyekké alakítja Szegeden a Galamb utcai, Bécsi körúti, Somogyi utcai, Anna-kúti, Rókusi templomi, Tavasz-, Damjanich- és Pulz utcai megállóit, Hódmezővásárhelyen pedig a Strandfürdői, a Hősök tere és a Kálvin János téri megállókat.