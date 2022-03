Összesen három tonnányi adománnyal megrakodott, három kisteherautó gördült be kedden délután a domaszéki Zöldfás Lelkigyakorlatos Ház udvarára. Az adományokat alig egy hét alatt gyűjtötték össze a megyei kormányhivatal szervezeti egységeinek dolgozói. Juhász Tünde kormánymegbízott elmondta, az 1600 fős állomány minden egységéből érkeztek felajánlások az Ukrajnából menekült családoknak.

Kothencz János, a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász főigazgatója hozzátette, három helyen biztosít az egyházmegye a Karitásszal és a Szegedi Tudományegyetemmel összefogva szállást a háború elől menekülteknek. Ásotthalmon, Domaszéken és az Öthalmi Diáklakásokban már csaknem kétszáz főt helyeztek el, akiknek teljes körű ellátást biztosítanak. Kismamák, idősek, néhány hónapos csecsemők és kamaszok egyaránt vannak köztük. A Zöldfás Lelkigyakorlatos Házban jelenleg mintegy nyolcvan főt fogadtak már be, mindannyian Kárpátaljáról érkeztek. A családfők zömmel már korábban is hazánkban dolgoztak, így ők hétvégente csatlakoznak elszállásolt feleségeikhez, gyermekeikhez. A menekültek teljes körű étkeztetéséről gondoskodik az egyházmegye, továbbá az Idegenrendészettel karöltve a jogi hátteret, regisztrációjukat is biztosítják. A lelki krízisek kezelésére pszichológusok is szolgálatot teljesítenek, mellettük papok és nővérek is beszélgetnek a családokkal. A gyerekeknek játszóházi foglalkozásokat szerveznek rendszeresen az Ágota Alapítvány munkatársai, a Piarista Gimnázium diákjai és egyéb önkéntesek, hogy eltereljék a figyelmüket. Mindemellett egészségügyi szolgáltatást, Covid-szűrést és általános állapotfelmérést is biztosítanak a menekültek számára. További önkéntesek jelentkezését a [email protected] címre várják.

Adományokat is gyűjtenek a családok számára, amelyek kapcsán Ancsa-Molnár Hajnalka, az egyházmegyei Karitász irodavezetője elmondta, felnőtt ruhából már sok van, de gyógyszerre, gyermekholmikra, babatápszerekre és higiéniai termékekre nagy szükség van. A felajánlásokat a Karitász Csongor téri telephelyén várják.

A lakók közül Kerekes Larissza megosztotta lapunkkal történetét. Elmondta, a február 25-i, reggeli híradásokat látva nagyon megijedt. Három gyermekével, húszéves, várandós lányával, 14 éves kislányával és tízéves kisfiával azonnal útra kelt Nagyrátról, amely az ukrán-szlovák határhoz közeli kis falu. Szlovákiába akartak átmenni, de a határnál már több százan várakoztak és egyre csak gyűlt a tömeg. Reggel nyolctól este 11-ig vártak étlen-szomjan, míg végre átengedték őket, közben a tumultusban kisfia elájult. Férje és veje már Magyarországon dolgozott, hozzájuk igyekeztek.

– Borzasztó volt. Nem tudtuk, mi vár ránk, de a magyar határon már meleg teával, étellel fogadtak. A hazánkat, az életünket otthon kellett hagyni. Nem kérünk mást, csak békességet – mondta, majd kérdésünkre hozzátette, nem terveznek visszamenni, mert félnek. Arról már könnyek között beszélt, hogy Ukrajnában maradt egy testvére, aki nem tudja elhagyni az országot és nagyon aggódnak érte.