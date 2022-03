Új ingatlanban fogadja a Mórahalmi Járási Hivatal az ügyfeleket, szombaton ugyanis átadták a csaknem 430 millió forintból megépített hivatalt, mely a Miniszterelnökség támogatásával jöhetett létre.

A szombati eseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a 2010 óta végrehajtott reformok közül a közigazgatási reform volt az egyik legsikeresebb, ennek eredményeként pedig létrejött az egységes magyar közigazgatási irányítás. Megjegyezte, még a kellően méltánytalan, a legalapvetőbb igazságokat is elvitató politikai viták során sem kérdés az, hogy a kormányhivatali rendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket.

Hangsúlyozta, arra is szükség van, hogy olyan körülmények között lehessen ügyeket intézni, mint amilyet most a mórahalmiak és a Vajdaságból ide érkező kettős magyar állampolgárok kaptak – tette hozzá a miniszter, aki gratulált Mórahalom polgármesterének az 1994 óta folytatott munkájához, és biztosította arról, hogy számíthatnak a kormány támogatására a település fejlesztésében.

Juhász Tünde kormánymegbízott az eseményen elmondta, a járás első kormányablakát 2015-ben nyitották meg, szombaton pedig már a harmadik ablak nyílt meg, mely a megyében a tizenharmadiknak számít. Jelezte, a több mint 30 ezres lakosú járásban eddig 320 ezer ügyfelet szolgáltak ki. Kiemelte, ma már 2500 ügytípusban lehet ügyet intézni a kormányablakokban, és a megyében 2013 óta 9 milliárd forintot költöttek arra, hogy a hivatali épületek rendezettek legyenek. A most átadott épület több mint 500 négyzetméteres, a tetőtérrel együtt 3 szinten fogadja az ügyfeleket.

Amikor 2011-ben megalakult a kormányablak rendszer, akkor még B. Nagy László vezette a megyei kormányhivatalt. Most a térség országgyűlési képviselőjeként azt mondta, hogy azzal a céllal hozták létre több mint 10 évvel ezelőtt a kormányablakokat, hogy a lakosság egységes, illedelmes, gyors, minden kornak megfelelő kiszolgálásban részesüljenek.

Mihálffy Béla, a megye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltje (Fidesz-KDNP) szerint fontos, hogy ez a célkitűzés továbbra is megmaradjon. Leszögezte, Mórahalomnak kiemelkedő szerepe van a Homokhátságon és a régióban is, ezt a szerepet pedig a most megnyitott hivatal tovább erősíti.

A szalagátvágás után Gulyás Gergely és Juhász Tünde megköszönte 40 évnyi munkáját Juhász Évának, aki idén megy nyugdíjba a mórhalmi kormányablak osztályról.